Умерла известная бельгийская певица Моурен

Бельгийская певица Клодина Луипартс, известная как Моурен, умерла в понедельник вечером в Брюсселе при загадочных обстоятельствах в возрасте 57 лет, сообщили бельгийские СМИ.

Она получила известность в 1980-е годы после участия в легендарном французском мюзикле «Стармания», сопродюсером которого стал Мишель Бергер. С ним она пела на сцене в эти выходные в бельгийской столице, на концерте в честь Жака Бреля . Она готовила выпуск очередного альбома.

Певица была найдена вечером мертвой в своем доме в муниципалитете Брюсселя Шаербеек, сказал представитель брюссельской прокуратуры. «Было возбуждено судебное расследование», — сказал прокурор, добавив, что «эта смерть не считается вмешательством третьей стороны». Причины смерти будут известны после вскрытия.