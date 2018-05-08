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Умерла известная бельгийская певица Моурен
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Умерла известная бельгийская певица Моурен 

Российская Газета 1 час назад
Бельгийская певица Клодина Луипартс, известная как Моурен, умерла в понедельник вечером в Брюсселе при загадочных обстоятельствах в возрасте 57 лет, сообщили бельгийские СМИ.
Она получила известность в 1980-е годы после участия в легендарном французском мюзикле «Стармания», сопродюсером которого стал Мишель Бергер. С ним она пела на сцене в эти выходные в бельгийской столице, на концерте в честь Жака Бреля. Она готовила выпуск очередного альбома.
Певица была найдена вечером мертвой в своем доме в муниципалитете Брюсселя Шаербеек, сказал представитель брюссельской прокуратуры. «Было возбуждено судебное расследование», — сказал прокурор, добавив, что «эта смерть не считается вмешательством третьей стороны». Причины смерти будут известны после вскрытия.
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