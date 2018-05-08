Одна на всех. Участники локальных войн говорили об ужасах войны со студентами

В канун Дня Победы в Ямальском многопрофильном колледже смотрели художественно-документальный фильм о подвиге российских военнослужащих при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе «Всем смертям назло!» в 1995 году и говорили о героизме простых солдат.

Это первая из большого цикла встреч военно-патриотического проекта «Герои с нами» при участии студентов и лидеров молодежного движения.

В течение полутора часов затаив дыхание все сопереживали главным героям фильма. Январь 1995 года. Бои в центре Грозного в самом разгаре. Разведгруппа морской пехоты под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Полковникова принимает боевую вахту. Совсем скоро они окажутся в списках погибших героев. Посмертно их представят к боевым орденам. Но разведгруппа практически без потерь с честью выполнила задание.

После просмотра фильма инициаторы встречи и ветераны локальных военных конфликтов отвечали на вопросы студентов и подростков. Гости рассказали о временах военных лет сороковых годов прошлого века, о мужестве и героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны и о героях «горячих точек» нынешнего дня, а также поздравили с приближающимся Днем Победы.

«Надо отметить заинтересованность студентов при просмотре и обсуждении фильма. Ребята охотно откликнулись на предложение инициаторов мероприятия проводить подобные встречи в будущем. Необходимо воспитывать чувство патриотизма и любви к своему Отечеству с детства, передавать память о тяжелых для нашей страны годах из поколения в поколение, чтобы ни у кого не было возможности переписать историю под себя и нивелировать участие и роль Советского Союза во второй Мировой войне», — прокомментировал Эдуард Яунгад.

Соорганизаторами проекта выступили Ямало-Ненецкое региональное отделение Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России и Ассоциация «Ямал — потомкам!». Организационную поддержку и содействие оказали окружной департамент по делам коренных малочисленных народов Севера и администрации Ямальского многопрофильного колледжа. Новый проект направлен на формирование и воспитание у молодежи патриотизма, мужества, решительности, инициативы, командного духа, а также воспитание товарищества и единства.