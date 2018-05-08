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9 запоминающихся ролей Федора Бондарчука
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9 запоминающихся ролей Федора Бондарчука 

Ivi.ru 14 минут назад
Фото: Ivi.ru
9 мая празднует свой день рождения российский кинорежиссер, актер, продюсер и телеведущий Фёдор Бондарчук. В этом году ему исполняется 51 год. В честь этого события мы вспоминаем лучшие фильмы с участием Бондарчука-актера, которые обязательно стоит посмотреть!
После долгих лет разлуки Роман Родин приходит к своему отцу и просит тренировать его перед большим турниром по MMA, который хочет выиграть любой ценой. Вот только драться ему придется с собственным родным братом, которому обстоятельства тоже не позволяют сдаться. Про любовь. Только для взрослых
Про любовь. Только для взрослых
Романтический альманах, спродюсированный Анной Меликян, состоит из пяти смешных и абсолютно безумных любовных историй, произошедших на летних улицах Москвы, где несколько случайных людей оказались во власти любовной лихорадки. Селфи
Селфи
Известный писатель и телеведущий Владимир Богданов в одночасье теряет свою работу, славу, любимую женщину и даже друзей — мужчина, похожий на него как две капли воды, крадет его личность и начинает распоряжаться ей, как пожелает. Шпион
Шпион
Накануне Великой Отечественной Войны немецкие шпионы вступают с советской разведкой в игру, цель которой — дезинформация Сталина о дате начала боевых действий со стороны Германии. Вычислить немецкого шпиона берутся майор Октябрьский и лейтенант Дорин. Дед Мороз. Битва Магов
Дед Мороз. Битва Магов
Девушка Маша попадает в тайную корпорацию магов, цель которых — защитить Землю от темных сил, и узнает, что Новый год — это не просто праздник, а магический ритуал, играющий важную роль в битве добра со злом. Теперь исход этой битвы зависит от Маши. 2 дня  2 дня  Московский чиновник Петр Дроздов приезжает в глубинку с целью закрыть дом-музей малоизвестного писателя Щегловитова, выгодно продав его землю. Но общение с сотрудницей учреждения Марией не только полностью меняет его планы, но и заставляет по-новому взглянуть на собственную жизнь. Белая гвардия
Белая гвардия
Действие сериала по пьесе Булгакова разворачивается зимой 1918 — 1919 года, когда гражданская война набирает свои обороты. Город захвачен большевиками, но Алексей Турбин и его младший брат Николай остаются верны белому движению. Призрак
Призрак
Талантливый авиаконструктор и любимчик женщин Юрий Гордеев попадает в аварию, умирает и становится призраком. Теперь его никто не видит, кроме зашуганного школьника Вани Кузнецова, чья помощь очень нужна Юре, чтобы закончить дело своей жизни. Свадьба по обмену
Свадьба по обмену
В жизни красивой и успешной пары Сони и Руслана происходит крупная ссора, и девушка решает отомстить жениху, выйдя замуж за первого встречного. Им оказывается банковский служащий Александр, который принимает Сонино предложение из желания отомстить подруге. Выйдя из загса, молодожёны понимают, что поторопились с решением, но дело уже сделано.
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