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Более 10 000 волгоградцев увидели видеоинсталляцию «Свет Великой Победы»
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Более 10 000 волгоградцев увидели видеоинсталляцию «Свет Великой Победы» 

АиФ Волгоград 8 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Более 10 000 человек посетило первый показ мультимедийной видеоинсталляции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане 7 мая.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», 3D-изображения транслировались на скульптуру «Родина-мать зовёт!» и подпорную стену памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» с помощью 18 мощных прожекторов. Зрители смогли увидеть кадры военной хроники, фотографии памятников из других городов, установленных в честь Великой Победы, и не только.
Добавим, что у волгоградцев есть возможность увидеть видеоинсталляцию еще раз 8 мая в 20:30 и 9 мая в 21:00. В День Победы после нее пройдет праздничный фейерверк.
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