Более 10 000 волгоградцев увидели видеоинсталляцию «Свет Великой Победы»

Более 10 000 человек посетило первый показ мультимедийной видеоинсталляции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане 7 мая.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», 3D-изображения транслировались на скульптуру «Родина-мать зовёт!» и подпорную стену памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» с помощью 18 мощных прожекторов. Зрители смогли увидеть кадры военной хроники, фотографии памятников из других городов, установленных в честь Великой Победы, и не только.

Добавим, что у волгоградцев есть возможность увидеть видеоинсталляцию еще раз 8 мая в 20:30 и 9 мая в 21:00. В День Победы после нее пройдет праздничный фейерверк.