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Волгоградцев поразил фейерверк на фоне Родины-матери
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Волгоградцев поразил фейерверк на фоне Родины-матери 

АиФ Волгоград 53 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Жители Волгограда остались под впечатлением от фейерверка после показа видеоинсталляции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане 8 мая.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», горожане в этот день могли посмотреть 3D-представление три раза. Во время акции «Свет Великой Победы» изображения транслировались на скульптуру «Родина-мать зовёт!» и подпорную стену памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» с помощью 18 мощных прожекторов. Зрители увидели кадры военной хроники, фотографии памятников из других городов, установленных в честь Великой Победы, и не только.
Добавим, что видеоинсталляцию также покажут 9 мая в 21:00.
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