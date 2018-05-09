Волгоградцев поразил фейерверк на фоне Родины-матери

Жители Волгограда остались под впечатлением от фейерверка после показа видеоинсталляции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане 8 мая.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», горожане в этот день могли посмотреть 3D-представление три раза. Во время акции «Свет Великой Победы» изображения транслировались на скульптуру «Родина-мать зовёт!» и подпорную стену памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» с помощью 18 мощных прожекторов. Зрители увидели кадры военной хроники, фотографии памятников из других городов, установленных в честь Великой Победы, и не только.

Добавим, что видеоинсталляцию также покажут 9 мая в 21:00.