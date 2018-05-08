Волгоградцы увидят 8 мая фейерверк

Жители Волгограда увидят фейерверк после показа видеоинсталляции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане 8 мая.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, 3D-акцию горожане увидят три раза — в 20:30, 21:00 и 21:30. Сразу после окончания последнего показа видеоинсталляции пройдет фейерверк.

Во время акции «Свет Великой Победы» D-изображения будут транслировать на скульптуру «Родина-мать зовёт!» и подпорную стену памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» с помощью 18 мощных прожекторов. Зрители смогли увидеть кадры военной хроники, фотографии памятников из других городов, установленных в честь Великой Победы, и не только.

Добавим, что видеоинсталляцию также покажут 9 мая в 21:00.