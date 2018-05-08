В Орловской области 17 детей пострадали от укусов клещей

В Орловской области региональный Роспотребнадзор продолжает еженедельный мониторинг обращаемости населения в лечебно-профилактические учреждения по поводу присасывания клещей.

По информации на 7 мая, в больницы 13 районов Орловской области обратилось 56 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них 17 детей. Опасными по клещу оказались Залегощенский, Новосильский, Покровский, Глазуновский, Кромской, Должанский, Ливенский, Малоархангельский, Болховский, Знаменский, Мценский, Орловский, Урицкий районы и Орел.

Лабораторные исследования показали, что инфицированность боррелиями паразитов, снятых с людей, составила 14%. Из заболеваний, передаваемых с укусом клещей, на территории региона регистрируется клещевой боррелиоз.

кус клеща опасен, при присасывании паразита в организм человек могут попасть патогенные микроорганизмы и вирусы, вызывающие опасные заболевания, среди которых клещевой вирусный энцефалит, боррелиозы и ряд других.

Клещ нападает на человека во время активного отдыха на природе или во время проведения садовых работ. Насекомые не прыгают на людей с деревьев, они выжидают свою жертву в невысокой траве. Клещи всегда ползут только вверх, карабкаются по одежде, выбирая место, которое подходит для присасывания. Их любимыми участками являются места с тонкой кожей, под коленом, локтевые сгибы, задняя поверхность шеи и др. У детей насекомые обычно присасываются на голове.

Правила поведения и профилактика укусов клещей:

— Выходя на природу, необходимо одевать светлую одежду, которая максимально закрывает кожные покровы. Застегните манжеты и ворот, заправьте майку в брюки, а брюки в носки. Голову и шею защитите головным убором.

— Перед выходом в лес применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды.

— В лесу не садитесь и не ложитесь на траву.

— После отдыха на природе, осмотрите себя, своих близких и детей. Особое внимание стоит уделить складкам и швам одежды. По возможности снимите одежду снять и вывесите ее на воздухе на несколько часов.

— Не заносите в квартиру свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

— Незабывайте обработать от клеща домашних животных. Укус насекомого может быть смертельным для домашнего питомца. Собак и кошек рекомендуется обрабатывать специальными защитными спреями или надевать на них антииксодовый ошейник.

— После прогулки животных нужно осмотреть, обнаруженных клещей снимать и умерщвлять.

— Нельзя давить клещей пальцами.

Если укуса избежать не удалось, необходимо срочно извлечь насекомого, лучше, если это сделает врач. При самостоятельном удалении клеща нужно соблюдать аккуратность, нельзя расчесывать место укуса и давить клеща, поскольку это может привести к заражению.