«За крошечным поступком вижу айсберг»: Николая Коляду восхитили студенты, убравшие за собой мусор

Вечером 7 мая по центру Екатеринбурга прошла толпа студентов радиофака УрФУ, которые отмечали День радио. Этой традиции уже много лет. На пути их встретил драматург Николай Коляда , которого настолько восхитило происходящее, что он посвятил им несколько постов в Facebook. Особенно он порадовался тому, что ребята наняли дворников, которые убирали мусор за колонной. Публикуем его текст:

Знаете, что меня сегодня удивило?

Вот эти два парня, которые шли с черными пакетами за шествием и убирали мусор. Парни приехали на заработки откуда-то там, их наняли, понятное дело, им заплатили. Но. Но.

Им заплатили люди, которые организовывали это шествие.

Может, это старики в УПИ, а может (я почему-то верю, что они), молодежь, которая организовывала это шествие.

Какая-то нормальная человеческая, веселая и радостная мысль:

— Мы пройдем, мы скажем «ура», мы повеселимся, мы порадуемся, мы похулиганим, потому что нам весело и нам хочется жить, но — это наш город и мы никому не хотим причинить неудобства, сделать так, чтоб про нас сказали: «Загадили всё, придурки!». Мы не придурки, мы хотим жить.

Не знаю, как вы, а я за этим маленьким, крошечным поступком вижу айсберг, который скрывается под водой.

Потому что это главный принцип драматургии: говорим — одну десятую, а внутри скрывается — девять десятых.

Вот эту удивительную драматургию я сегодня и увидел, стоя на крыльце своего театра.

И, правду сказать, что-то мне хорошо. Ну, блин, не знаю, до чего хорошо мне от этого.