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«За крошечным поступком вижу айсберг»: Николая Коляду восхитили студенты, убравшие за собой мусор
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«За крошечным поступком вижу айсберг»: Николая Коляду восхитили студенты, убравшие за собой мусор 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Вечером 7 мая по центру Екатеринбурга прошла толпа студентов радиофака УрФУ, которые отмечали День радио. Этой традиции уже много лет. На пути их встретил драматург Николай Коляда, которого настолько восхитило происходящее, что он посвятил им несколько постов в Facebook. Особенно он порадовался тому, что ребята наняли дворников, которые убирали мусор за колонной. Публикуем его текст:
Знаете, что меня сегодня удивило?
Вот эти два парня, которые шли с черными пакетами за шествием и убирали мусор. Парни приехали на заработки откуда-то там, их наняли, понятное дело, им заплатили. Но. Но.
Им заплатили люди, которые организовывали это шествие.
Может, это старики в УПИ, а может (я почему-то верю, что они), молодежь, которая организовывала это шествие.
Какая-то нормальная человеческая, веселая и радостная мысль:
— Мы пройдем, мы скажем «ура», мы повеселимся, мы порадуемся, мы похулиганим, потому что нам весело и нам хочется жить, но — это наш город и мы никому не хотим причинить неудобства, сделать так, чтоб про нас сказали: «Загадили всё, придурки!». Мы не придурки, мы хотим жить.
Не знаю, как вы, а я за этим маленьким, крошечным поступком вижу айсберг, который скрывается под водой.
Потому что это главный принцип драматургии: говорим — одну десятую, а внутри скрывается — девять десятых.
Вот эту удивительную драматургию я сегодня и увидел, стоя на крыльце своего театра.
И, правду сказать, что-то мне хорошо. Ну, блин, не знаю, до чего хорошо мне от этого.
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