Поздравление Мэра Вологды Сергея Воропанова с Днем Победы

Дорогие друзья!

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны!

От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!

Девятое мая — государственный и в то же время личный праздник. Это символ сплоченности и единения нации. Доблести и мужества наших предков. Скорби и радости в жизни каждой российской семьи, каждого из нас.

Мы, вологжане, и вся страна, приближали Победу, как могли. Дарили кров эвакуированным жителям блокадного Ленинграда. Помогали раненым. Днем и ночью самоотверженно трудились на заводах. Сражались на фронте. Защищали свободу и независимость Отечества и всего мира.

Память о героических страницах в истории государства сегодня мы передаем нашим детям. И я, как отец, как Мэр города, искренне радуюсь, видя уважение к участникам тех событий в глазах молодого поколения. День Победы объединяет наш народ, питает его духовно-нравственные и патриотические силы.

Желаю крепкого здоровья и благополучия, мира и согласия, счастья и добра вам и вашим близким!