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Поздравление Мэра Вологды Сергея Воропанова с Днем Победы
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Поздравление Мэра Вологды Сергея Воропанова с Днем Победы 

Официальный сайт Администрации города Вологды 2 часа назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Дорогие друзья!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!
Девятое мая — государственный и в то же время личный праздник. Это символ сплоченности и единения нации. Доблести и мужества наших предков. Скорби и радости в жизни каждой российской семьи, каждого из нас.
Мы, вологжане, и вся страна, приближали Победу, как могли. Дарили кров эвакуированным жителям блокадного Ленинграда. Помогали раненым. Днем и ночью самоотверженно трудились на заводах. Сражались на фронте. Защищали свободу и независимость Отечества и всего мира.
Память о героических страницах в истории государства сегодня мы передаем нашим детям. И я, как отец, как Мэр города, искренне радуюсь, видя уважение к участникам тех событий в глазах молодого поколения. День Победы объединяет наш народ, питает его духовно-нравственные и патриотические силы.
Желаю крепкого здоровья и благополучия, мира и согласия, счастья и добра вам и вашим близким!
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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