Бродячий пес из Советского района Волгограда выбрал свою вторую жертву

Бродячий пес, поселившийся в жилом комплексе Янтарный Советского района Волгограда за неделю напал уже на вторую жертву. Отправив в больницу молодого мужчину, животное набросилось на девушку.

— На этой неделе пес по кличке Рыжий бросился на нашего соседа, который гулял со своим грудным ребенком, — рассказали волгоградцы. — Четвероногий, который никогда не отличался буйным нравом, вдруг разошелся и очень серьезно искусал мужчину. Кровавые следы тянулись по дороге, пандусу — до самой его квартиры. После встречи с агрессивным псом наш сосед с очень спокойным характером до сих пор лежит в больнице. И вот вчера собака вновь напала на человека.

Второй жертвой пса стала молодая студентка Анастасия. По словам девушки, вместе с другим бездомным животным Рыжий напал на нее во время пробежки.

— Я пыталась отбиться от собак камнями и кулаками, — вспоминает Анастасия. — Но одна из них все же прокусила мне ногу. Безобидная пробежка закончилась поездкой в травмпункт.