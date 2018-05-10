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Бродячий пес из Советского района Волгограда выбрал свою вторую жертву
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Бродячий пес из Советского района Волгограда выбрал свою вторую жертву 

v1.ru 56 минут назад
Фото: v1.ru
Бродячий пес, поселившийся в жилом комплексе Янтарный Советского района Волгограда за неделю напал уже на вторую жертву. Отправив в больницу молодого мужчину, животное набросилось на девушку.
— На этой неделе пес по кличке Рыжий бросился на нашего соседа, который гулял со своим грудным ребенком, — рассказали волгоградцы. — Четвероногий, который никогда не отличался буйным нравом, вдруг разошелся и очень серьезно искусал мужчину. Кровавые следы тянулись по дороге, пандусу — до самой его квартиры. После встречи с агрессивным псом наш сосед с очень спокойным характером до сих пор лежит в больнице. И вот вчера собака вновь напала на человека.
Второй жертвой пса стала молодая студентка Анастасия. По словам девушки, вместе с другим бездомным животным Рыжий напал на нее во время пробежки.
— Я пыталась отбиться от собак камнями и кулаками, — вспоминает Анастасия. — Но одна из них все же прокусила мне ногу. Безобидная пробежка закончилась поездкой в травмпункт.
О собаке, набросившейся на человека, V1.ru писал еще накануне праздников. Местные жители рассказали, что бездомное животное решило поддержать лаявшего домашнего пса и накинулось на молодого мужчину.
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