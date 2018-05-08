В Советском районе Волгограда бездомный пес напал на мужчину с детской коляской

Большой бездомный пес из жилого комплекса Советского района Волгограда искусал мужчину, гулявшего с детской коляской.

— Накануне на прогулку вышел наш сосед со злым черным псом, который дружит с уличной собакой по кличке Рыжий, — рассказали местные жители. — Домашний четвероногий залаял на мужчину с детской коляской, а Рыжий решил поддержать товарища и набросился на ничего не подозревавшего волгоградца.

После встречи с агрессивным животным жителю комплекса Янтарный вызвали скорую.

— Искусанного мужчину, который известен своим спокойным характером, увезли на скорой помощи, — комментируют волгоградцы. — Мы уже не в первый раз слышали о том, что Рыжий кусал людей. На все звонки в Горпитомник мы получали стандартный ответ: «Денег нет, решайте проблему своими силами». Сейчас главный вопрос для всех наших соседей: как выходить на прогулку с маленькими детьми и не бояться атаки бездомного животного?

На собаку, искусавшую пожилую пенсионерку, пожаловались и жители Краснооктябрьского района. По их словам, стая бездомных псов с лаем бросается на всех горожан, которые пытаются зайти в дома на проспекте Ленина, 153.