Как в Калининграде отметят День Победы?

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города 9 мая Калининград 10.00 Военный парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 11.00 Шествие «Бессмертного полка» Микрорайон Чкаловский 08.15 Шествие «Бессмертного полка» по улицам микрорайона. 09.00 Митинг на мемориальном комплексе, возложение цветов (ул. Лукашова) 09.40-13.40 Праздничный концерт «В лесу прифронтовом»: показательные выступления спецназа «Вежливые люди», выставка оружия, выступление коллективов худ. самодеятельности Дома культуры, солдатская каша Микрорайон А. Космодемьянского 11.00 Шествие по улицам мкрна 11.30 Митинг на мемориальном комплексе (ул. Ст.сержанта Карташева), возложение цветов 12.30-14.30 Праздничный концерт. Открытие фотовыставки «Ветераны»; работа выставки «Этих дней не смолкнет слава», выступление коллективов Дворца культуры. Микрорайон Прибрежный 10.45 Шествие колонны «Бессмертного полка» и участников митинга по улицам мкрна. 11.15-12.00 Торжественный митинг на мемориальном комплексе (ул. Заводская), возложение цветов, панихида о погибших воинах в храме 12.00-12.30 12.40-13.00 Выступление заслуженного артиста России Дмитрия Дунаева , Ляйсан Мингазовой, Марии Смирновой (Москва) 12.30-12.40 Приветственное слово А. Н. Силанова, главы городского округа, чествование ветерана 13.00-14.00 Выступление творческого коллектива «Горница» 14.00-17.00 Спортивные соревнования по боксу в Молодёжном центре Озеро Летнее 14.00-15.00 Праздничный концерт. Выступление ВИА ДЮЦ «Янтарь» 15.00-15.10 Приветственное слово А. Н. Силанова, главы городского округа, чествование ветеранов 15.10-16.00 Выступление заслуженного артиста России Дмитрия Дунаева, Ляйсан Мингазовой, Марии Смирновой (Москва) 16.00-17.00 Фольклорное подворье «Вечерки», творческие коллективы ДЮЦ «Янтарь» МП Центральный парк культуры и отдыха» 14.00-19.00 Праздничная программа «Подвигу народа жить в веках!» 17.30 Приветственное слово А. Н. Силанова, главы городского округа 17.40-18.40 Выступление заслуженного артиста России Дмитрия Дунаева, Ляйсан Мингазовой, Марии Смирновой (Москва) Парк Победы 22.00 Праздничный салют 10 мая 14.00 Первый городской гражданско-патриотический форум «Диалог поколений»