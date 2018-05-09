«Лохматый полк»: в Калининграде напомнили о подвигах собак на войне

КАЛИНИНГРАД, 9 мая — РИА Новости , Евгения Римко. Более 30 собак — овчарок, доберманов, хаски, лабрадоров — в обмундировании со своими хозяевами в военной форме маршируют в одной колонне к памятному знаку героям-комсомольцам, погибшим при штурме Кенигсберга, в калининградском парке Южном. Своей акцией организаторы «Лохматого полка» напоминают всем, какой вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне внесли четвероногие.

"Патриотизм в детях перестает расти. Мы, гражданские люди, создали отряд, тренировались, провели шесть тренировок — ходили строем, общались, социализировались, как видите, у нас собаки между собой не конфликтуют. И вот сегодня, в День Победы, мы собрались почтить память кинологов и их собак", — рассказала РИА Новости инициатор акции «Лохматый полк» Екатерина Карамарина.

Она рассказала, что подобные акции проводятся и в других российских городах: Курске, Омске, Казани. Мопсов, тойтерьеров и собак прочих декоративных пород в полк не принимают: их места — «в зрительном зале». К участию допускаются только собаки служебных пород или большие дворняги. Дисциплина и уравновешенный характер, социализированность и неагрессивность приветствуется.

"Второй наш посыл — показать, что собакой нужно заниматься. Есть воспитанные хозяева, у которых воспитанные собаки. Ну и самое главное — не забывать за своими собаками убирать", — продолжает Карамарина.

Колонна под аплодисменты зрителей проходит по центральной аллее парка к памятному знаку. Владельцы возлагают цветы к стеле погибшим комсомольцам, а собаки демонстрируют фрагмент боевых действий: как четвероногие фронтовики вытаскивают с поля боя раненых. После этого они становятся доступными для общения.

"Наша Эльза по жизни санитарка, в нашем приюте она ухаживает за кошками. Если чувствует, что какой-то из них плохо, не отходит, греет, облизывает", — рассказывает про своего друга представитель приюта «Дом для одиноких кошек» Юлия Супрунова.

Участники акции, посвященной собакам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне, в Калининграде. 9 мая 2018

Неоценимый вклад

Самый знаменитый пес-участник Великой Отечественной войны овчарка Джульбарс — единственная собака, удостоенная боевой награды. За успешное выполнение боевого задания в марте 1945 Джульбарса наградили медалью «За боевые заслуги». Он обнаружил в войну почти 7,5 тысячи мин и снарядов, неоднократно участвовал в разминированиях зданий.

Известный факт: на параде Победы раненого пса, который не мог передвигаться самостоятельно, офицер нес на руках по приказу Иосифа Сталина на его же, сталинском, кителе. Уже в послевоенном 46-м году Джульбарс снялся в фильме «Белый клык» по роману Джека Лондона.

"В войне около 60 тысяч собак. Только по официальным данным, во время Великой Отечественной войны собаки вытащили с поля боя около 700 тысяч раненых, уничтожили 300 вражеских танков, проложили 8 тысяч километров телефонного провода", — рассказала руководитель кинологических клубов региона Мария Набиева.

Собака Эльза со своей хозяйкой Юлией Супруновой

Планы на будущее

Инициатор акции Екатерина Карамарина хотела, чтобы собак увидели как можно больше калининградцев. Сначала писала запросы о том, чтобы питомцы приняли участие в военном параде на главной площади, получила отказ. Потом пыталась договориться, чтобы собаки прошли после шествия «Бессмертного полка». Эта идея вызвала бурные дискуссии в соцсетях. Кто-то идею поддержал, но основная часть комментаторов посчитали, что участие собак в строю людей с фотографиями погибших родственников или героев, прошедших войну, по крайней мере, неуместно, и даже кощунственно.

Споры перенесли на площадку региональной общественной палаты, которая в этом году запретила прохождение собак после «Бессмертного полка». Однако областной совет ветеранов пообещал оказать содействие в том, чтобы самые подготовленные животные смогли принять участие в параде Победы на следующий год.