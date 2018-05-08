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В Калининграде ищут баянистов и аккордеонистов для «Бессмертного полка»
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В Калининграде ищут баянистов и аккордеонистов для «Бессмертного полка» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Калининграде ищут баянистов и аккордеонистов для участия в колонне «Бессмертного полка», который пройдет вслед за Парадом Победы 9 мая. Как сообщалось ранее, колонна проследует от площади до мемориала 1200 воинам-гвардейцам. «Праздничное настроение предполагается создавать трансляцией музыки военных лет из динамиков, мелодиями духового оркестра, а также „живым“ исполнением любимых песен под аккомпанемент баянов и аккордеонов», — говорят в мэрии. Тем музыкантам, кто захочет пройти в колонне, нужно позвонить по телефону управления культуры 92-36-05, чтобы получить уточнения о месте сбора и распределении внутри колонны.
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