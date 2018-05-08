День Победы в Казани. Программа

День Победы в Казани пройдет масштабно. Побывать на всех площадках и поучаствовать во всех мероприятиях под силу разве что какому-нибудь супергерою. Если представить, что они существуют, то программа празднования была бы обширной. Мы постарались собрать все мероприятия в список, чтобы казанским супергероям было удобнее.

Кремль, Музей естественной истории Татарстана; 9.00 — 17.00 Утро можно начать с акции «Письмо деду». Нужно идти в Музей естественной истории Татарстана и написать письмо фронтовикам. Можно благодарить, задать вопрос или рассказать о своих родственниках, которые тоже прошли через войну.

Площадь Тысячелетия; 9.45 — 22.00 Потом можно прийти на площадь Тысячелетия. Это рядом, 8 минут пешком. Можно успеть на Театрализованный пролог и торжественное прохождение войск казанского гарнизона. Кстати, вечером можно снова сюда вернуться — будет праздничный концерт, прямо до салюта.

Парк Победы; 9.00 — 20.00 В это же время в парке Победы начнутся фестиваль «Наследники Победы», парад юнармейцев и концерт. Будет работать интерактивная детская площадка.

Сквер Аксенова; с 11.00 В сквере Аксенова будут петь песни военных лет и танцевать. В кинотеатре «Мир» в 12.00 покажут военный детектив «Три дня до весны». Вход свободный.

«Бессмертный полк»; 15.00 С 13:00 на пересечении улиц Карла Маркса и Горького начнут собираться участники акции «Бессмертный полк». В 15:00 начинается шествие. Подробнее об акции и информация об участии читайте здесь.

Праздничный концерт оркестра La Primavera в «Меге»; 15.00 В «Мегу» приедет казанский камерный оркестр La Primavera с концертом «Негромкие песни Великой войны». Вход свободный.

Казанский Кремль, Манеж, моноопера «Дневник Анны Франк»; 18.00 В выставочном зале «Манеж» покажут монооперу (то есть солист — один) о силе духа и воле к жизни 13-летней еврейской девочки. Спектакль пройдет в сопровождении молодежного симфонического оркестра «Sforzando». Вход свободный.

День Победы на Кремлевской набережной; с 14.00.

Весь день на Аллее искусств на Кремлевской набережной будет проходить тематическая военная фотовыставка. Здесь можно остаться и посмотреть салют.

Начало салюта в 22.00.

Полную программу Дня Победы в Казани смотрите в разделе «Афиша» на e-Kazan.ru.

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