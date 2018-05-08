Сестры-славянки: самые красивые полячки 

Не секрет, что русские женщины считаются самыми красивыми в мире. Причем, суждение это совершенно объективно: природа и в самом деле подарила нашим соотечественницам лица и фигуры, достойные кисти самого Боттичелли. Но практически то же относится и к нашим ближайшим соседям: славянские корни — вот залог красоты настоящей женщины.
Дорота Рабчевска
Певица из Цеханова, больше известная под псевдонимом Дода. Свою карьеру Дорота начинала в польской рок-группе Virgin, а затем перестроилась на сольные выступления. Ее первый альбом «Семь искушений» прорвался в чарты CNN, что сделало Доду чуть ли не главной певицей Польши.
Розалия Марцинкевич
Розалия родилась в Австралии, но кровь в ней течет самая что ни на есть славянская. Полячка представляла страну на престижных конкурсах Мисс Вселенная и Мисс Интернешнл — оба закончились для красотки вторыми местами.
Эта красотка выскочила замуж за русского режиссера Ивана Вырыпаева, но сниматься предпочитает в родном польском кинематографе. Каролина известна теплой дружбой с Чулпан Хаматовой.
Польская актриса и модель родилась в Варшаве и сумела завоевать сердца зрителей по всему миру. Девушка снималась в довольно известных проектах: на ее счету роли в «Фанфан-тюльпан», «Тарас Бульба» и «Камо грядеши».
Мало кто знает, что знаменитая Настасья Кински коренная полячка. Отцом актрисы был Клаус Кински, родившийся в небольшом городке Сопота.
Моника Мельник
Современная польская актриса, все чаще мелькающая на российских экранах. Пока Монике предлагают сравнительно небольшие роли в сериалах, однако с такой внешностью девушка явно пойдет куда дальше.
Эва Соннет
В 2005 году красотка дебютировала в польском мензине CKM, после чего приобрела славу польской Ким Кардашиан. Сейчас красотка ведет сразу три передачи на телевидении Варшавы и вроде как собирается перебираться на горячие пляжи Сан-Франциско.
Актриса и танцовщица из Лодзи, изучавшая балет в классической варшавской школе. В 15 лет красотка переехала в Нью-Йорк, где нашла себя в кинематографе — голливудский дебют Мико состоялся в довольно неплохом «Гадком Койоте».