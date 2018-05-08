10 необъяснимых вещей, которые нашли в канализации

Истории о том, что может скрываться в сточных водах, существуют испокон веков. Но реальные факты и находки всегда оказываются безумнее любой фантазии. Эти предметы нашли в канализации при самых разных обстоятельствах. Некоторые из них настолько необъяснимы, что мы оставим домыслы о том, как они оказались в трубах глубоко под землей, вам.

Аллигатор

В 2006 году был обнаружен 600 килограммовый аллигатор шириной в 1 метр, он застрял в канализационной трубе в Техасе. Аллигатор был настолько большим, что не мог даже пошевелиться внутри трубы.

Трава

Кто-то, предположительно, поспешил утилизировать что-то компрометирующее, и смыл семена в унитаз в штате Вашингтон. То, что произошло дальше, почти невероятно — семена проросли внутри канализации.

Корова

Эта корова была обнаружена в спуске канализации на архипелаге Фиджи.

Ребенок

В 2013 году новорожденный младенец был обнаружен зажатый в канализационной трубе в Китае. Предположительно, 22-летняя мать малыша пошла в туалет, когда она начала чувствовать боль в животе, а затем ребенок выскользнул в канализационную трубу и она не смогла его спасти. Чудом ребенок выжил.

Гигантская жировая пробка

В 2014 году «fatberg» размером с «Боинг-747» был найден на 80 метровой высоте в западной части Лондона. Fatberg состоит из горячего, жидкого пищевого масла, которое сливается вниз в канализацию. Когда горячее масло попадает в холодную воду в канализацию, жир застывает.

Золото

Трудно представить, что сточные воды канализации могут быть не так отвратительны. Посетившие канализационные сооружения на северо-западе Токио, видимо, посчитали иначе. В 2009 году в канализации японского города обнаружили несколько килограммам золота.

Ископаемый динозавр

Окаменелость этого динозавра возрастом примерно 70 миллионов лет, нашли в канализационном тоннеле в 2010 году, Канада. Позже, палеонтолог из Университета Альберты подтвердил, что окаменелая кость динозавра принадлежала дальним родственником тиранозавра.

Щенки

Услушав лай маленьких щенят, мужчина из Таиланда кинулся на помощь. Он пролез почти 100 метров в канализации, которая была полна отходами жизнедеятельности человека, и спас милых зверушек.

Ручная граната

Ручная граната была обнаружена в канализации рядом с центром Лондона. Инженер, который руководил командой лондонской канализации, нашел ручную гранату и позже обратился в полицию. Полицейский мрачно ответил, что он на самом деле не хочет знать, как граната попала в канализацию.

Мини Купер

Половина автомобиля Мини Купер была найдена застрявшей в лондонской канализационной трубе. Так никто и не понял, как туда попала часть автомобиля.