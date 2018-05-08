Весенняя напасть. В Омске активизировались клещи

Всю последнюю неделю омичи жаловались на клещей: сняли с собаки в Советском парке, обнаружили на ребёнке после прогулки у школы в Нефтяниках, принесли домой с детской площадки и так далее.

Омские группы в соцсетях буквально кишат такими сообщениями, заканчивающимися репликами «администрация ничего не делает», «территории не обрабатывают», «кто ответит за беспредел?».

Не так страшен…

Между тем, по данным областного управления Роспотребнадзора , объективно ситуация не так страшна, как была, к примеру, год назад. Справедливости ради отметим, что и весна в этом году поздняя, но всё же лучше приведём цифры. Итак, первый случай укуса клеща был зарегистрирован в Тевризском районе 8 апреля 2018 года, а всего на 8 мая 2018 года к медикам с жалобами на присасывание клещей обратилось 212 человек, в том числе 93 ребёнка.

В 2017 году на это же время было уже 535 укушенных, среди которых 188 детей. В областном центре за медпомощью обратились 153 человека, из них 51 ребёнок. Случаи укусов клещей произошли на территории 18 сельских районов области (Азовский, Большеуковский, Горьковский, Называевский, Нововаршавский, Калачинский, Тюкалинский, Тевризский, Таврический, Черлакский, Шербакульский, Омский, Крутинский, Знаменский, Любинский, Кормиловский, Тарский, Саргатский) и в самом Омске. Важно, что при этом больных инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано.

— До 15 мая в управлении Роспотребнадзора по Омской области организована горячая линия по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита. Жители Омска могут получить консультации и разъяснения по телефонам: (3812) 32-62— 12, 32-62-08, — комментирует пресс-секретарь ведомства Виктория Задиро.

Она же напоминает, что именно сейчас пик активности членистоногих, поэтому следует быть особенно осторожными при выезде на природу. Например, перед тем как отправиться на пикник или на дачу, нужно приобрести противоклещевые аэрозоли, обработать ими одежду или открытие участки тела (согласно инструкции). Также надо строго следить за временем действия репеллента и наносить его повторно, если долго находитесь на природе.

Чем поможет светлое?

Специалисты напоминают: желательно надеть что— то светлое и однотонное, так виднее клещи. Всё плотно заправлять: брюки — в сапоги или носки; футболку — в брюки; на голову лучше надеть капюшон, косынку, кепку и спрятать под них волосы. Важно осматривать себя и детей каждые 15-20 минут. Уже после возвращения домой следует тщательно проверить снятую одежду, себя, собак или других животных, которые с вами гуляли.

Если обнаружили на себе клеща, его нужно снять в ближайшем травмпункте или медицинском учреждении и передать на исследование в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области (ул. 27-я Северная, 42а, тел. : 68-09-82, 68-08-37). Если клеща случайно смахнули (не успел присосаться) или сняли самостоятельно, не надо его выбрасывать, сжигать и так далее. Его следует поместить в пробирку или флакон с ватно-марлевым тампоном и отправить всё туда же на исследование.

Что касается детских учреждений, то, как рассказали в городском департаменте образования, с 28 апреля противоклещевая обработка выполняется на территориях детских садов. С 19 мая, то есть за 10 дней до открытия сезона, акарицидная обработка будет проведена на территориях пяти загородных детских лагерей. С 25 по 30 мая такие же работы пройдут на территориях школ, где с 1 июня будут открыты пришкольные лагеря.