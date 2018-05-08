Интарс Бусулис: Моя жена не ревнует меня к Ваенге

Успех на российской сцене пришел к латвийскому исполнителю Интарсу Бусулису после его дуэта со звездой русского шансона Еленой Ваенгой. Считается, что именно она ввела молодого иностранца в круг звезд первого эшелона и открыла путь к большой аудитории в России. Первые попытки покорить наш шоу-бизнес Интарс предпринял еще в начале 2000-х, а в 2005 году стал победителем международного конкурса «Новая волна». Через 4 года он представил Латвию на конкурсе «Евровидение» в Москве, где исполнил русскоязычную песню. О том, какие отношения связывают исполнителя с Еленой Ваенгой, почему слухам об их романе поверила даже мама и как к ним относится законная жена Интарса Бусулиса? На эти и другие вопросы он ответил ведущей программы «Ой, мамочки!» Анджелике Радж.

Интарс, вы так задушевно поете о любви, что у вас в России, конечно же, появилась огромная армия поклонниц. Дают ли они вам спокойно жить?

Есть две девушки, которые настолько сходят с ума, что мне иногда становится страшно. А что будет, если, например, я заблокирую их в интернете? Одна из них с удовольствием пишет и пишет, а я просто смотрю, слушаю и не отвечаю.

Ваша карьера в России началась благодаря Елене Ваенге , с ее предложения спеть дуэтом. По сути, вы ее протеже. Как вы относитесь к этому статусу?

Я не боюсь этого слова, потому что все действительно так. Если бы не было Лены, я бы никогда не спел шикарную песню «Нева», а потом песню «Лена». Если бы не было меня, Лена бы никогда не спела бы «Гравитацию», так что тут взаимная дружеская любовь.

Песня «Нева» стала хитом…

«Шансон года» получила, кстати!

Появились тысячи новых почитателей, вы стали собирать полные залы на концертах в России и гораздо больше легендарного латвийского «Дзинтари». Если бы не Ваенга, все это было бы у вас сейчас?

Я не могу сказать, что я не хотел всего этого. Рано или поздно, я думаю, я бы дошел до этого, но Лена и некоторые передачи, в которых я принимал участие, сделали этот путь короче. Наверное, еще года три я бы шел к этому. Но и сейчас мы не останавливаемся, а продолжаем идти к успеху.

Но ваше сотрудничество тем не менее породило массу слухов о вашем романе. Как вы это прокомментируете?

Это хорошо, что кто-то что-то говорит, мне это не мешает. Моя жена меня понимает, не ревнует. Мы с ней вместе очень много лет, моему старшему сыну уже 16. Так что жена давно понимает, что никакого романа у нас с Ваенгой нет.

Правда, моя мама до сих пор воспринимает это со смехом, мол, раз есть какие-то слухи, значит, есть и отношения, но я ей все объясняю. Так что родственники думают обо всем этом больше, чем я сам.

По Ваенге, между прочим, многие сходят с ума. Так нравится ли она вам как женщина?

Она мне нравится не как женщина, а как девушка. Она всем кажется такой боевой народной певицей России, такой кремень, но в душе она хрупкая, милая, мягкая девушка, которая мне очень симпатична. Но моя жена для меня — самая любимая, самая красивая и самая умная женщина на свете.

Я знаю, что вы познакомились с Леной в Астрахани. Как это произошло?

Мы встретились странным образом. У нас были общие знакомые, которые жили в Питере. И вот как-то друзья предложили мне посмотреть видео исполнительницы Елены Ваенги. А ей дали посмотреть мои видео, которые к тому времени уже были в большом количестве в YouTube.

И она сказала: «Пусть Интарс приезжает в Астрахань». Мы приехали, я надел на встречу красные штаны, пиджак в клетку, и, наверное, был самым стильным парнем во всем городе.

Мы встретились в астраханском доме культуры, и Лена оказалась такой дружелюбной, такой своей, несмотря на свой более высокий статус на российской эстраде. Мы сразу начали общаться, вместе поехали в Витебск, и через какое-то время она позвонила с предложением сделать дуэт. Встретились в студии, спели песню, записали за полтора часа и тем же вечером она уже была отправлена на радио. Эта была песня «Нева», которая появилась через три недели после нашего знакомства.

Зачем друзья в таком случае решили вас с Леной свести?

Наверное, они почувствовали, что мы как-то ментально связаны.

Вы сказали, что с женой вы около 20 лет…

Уже будет даже больше в этом году. Мы познакомились в 1996 — 97 годах.

А как произошло ваше знакомство?

Я был в это время с другой девушкой, гулял с ней по городу, а она, моя будущая жена, с другим парнем. Ей было 15, а мне 18 лет. Мы встретились в клубе, и один из моих друзей поспорил на безалкогольное шампанское, что мы завтра с ней договоримся о встрече. Мы быстро расстались с теми, с кем встречались, и действительно уже на следующий день гуляли вместе. За один день.

У нас за это время было всякое, куда без этого. Было и как в мексиканском сериале, но мне так нравится, что есть какие-то страсти, чувства. Если бы она меня совсем не ревновала, это было бы неестественно. Но все хорошо в меру. Иногда она меня «подкалывает», и это меня очень бодрит.

Какая у Инги, вашей жены, профессия?

Она когда-то работала в гостиницах, была массажистом, но сейчас у нас четверо детей, так что она просто занимается самой тяжелой работой в мире — она мать моих детей. Мы вместе учим детей быть хорошими людьми и смотрим, как они растут.

У нас есть рубрика «Неудобные вопросы», согласитесь на них ответить?

Давайте сразу на все три!

Много ли женщин было в вашей жизни?

Честно, очень мало. Если говорить про настоящие чувства, то три или даже две. Я очень доволен своим выбором, и поэтому даже частично могу сказать, что у меня в жизни не было никакой другой женщины, кроме Инги.

Как вы относитесь к тому, что российские артисты боятся выходить на сцену без фонограммы?

Я буду откровенен, я тоже так делал. Бывает, что идет съемка, и боятся тут не артисты больше, а даже продюсеры, операторы, что могут возникнуть какие-то проблемы со звуком, что в прямом эфире в режиме реального времени они не успеют ничего поправить. Я думаю, что придет время, и технологии позволят спокойно петь вживую на любых мероприятиях. Это не проблема артистов, а проблема технологии.

Правда ли, что вы не очень уверенный в себе человек?

Я до сих пор не очень уверен в себе. Я знаю, что я не самый талантливый певец в мире, что есть гораздо лучше, но меня почему-то не обходит удача.

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