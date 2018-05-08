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Ставропольские аграрии представят новую породу овец на выставке в Астраханской области
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Ставропольские аграрии представят новую породу овец на выставке в Астраханской области 

«Это Кавказ» 22 минуты назад
Новая порода овец, выведенная аграриями Ставрополья, будет представлена на 19-й Российской выставке племенных овец и коз в Астраханской области.
«Племенной потенциал краевой отрасли продемонстрируют десять хозяйств, они представят такие породы, как советский, манычский, джалгинский меринос, а также и новую породу овец — российский мясной меринос», — сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Ставропольского края.
По данным региональных властей, Ставрополье входит в тройку регионов-лидеров по общей численности поголовья коз и овец. «Ставрополье обеспечивает 9% от российского показателя. Кроме того, мы занимаем третье место и по производству баранины и шерсти после соседних Дагестана и Калмыкии. При этом мы по-прежнему остаемся лидерами по племенному поголовью», — цитирует первого зампреда правительства края Николая Великданя пресс-служба.
19-я Российская выставка племенных овец и коз пройдет в Астраханской области с 14 по 19 мая. В ней примут участие делегации 25 регионов страны.
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