Летом выйдет мультфильм про стрижа, считающего себя чайкой

Летом в мировой прокат выйдет мультфильм «Стриж Ману» (Manou the Swift) про стрижа, который считает себя чайкой. И нет, это совершенно не как в «Трио в перьях» (Richard the Stork), там же был воробей, считавший себя аистом. А тут стриж. Совершенно разные задумки.

Сюжет такой: птенцу никто не сказал, что его усыновили, он пытается поступать как родители, но у него не получается по физиологическим причинам. Потом птенец узнает правду, расстраивается, отправляется на поиски себя, но в конце воссоединяется с семьей. Еще раз повторим, это не «Трио в перьях». Ведь там это делал воробей, а тут — стриж.

Тем более, что тут в озвучке поучаствуют Кейт Уинслет и Уильям Дефо, а в том мультфильме их не было. Вот как много различий. В мировой прокат мультфильм выходит 23 августа этого года, выйдет ли «Стриж Ману» у нас, пока неизвестно.

Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

Интересное по теме: Тест: Сможете ли вы отличить друг от друга разные мультики про птиц