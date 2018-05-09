«Бессмертный полк» объединил 45 тысяч симферопольцев 

В столице Крыма — Симферополе — 9 мая прошел «Бессмертный полк». Как рассказал журналистам заместитель председателя Совета министров — министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский, 9 мая на улицы города вышли 45 тысяч человек.
В колонне «Бессмертного полка» прошел вместе с горожанами глава Крыма Сергей Аксенов, который нес портреты своих дедов Николая Аксенова и Семена Пелихатого. Спикер крымского парламента Владимир Константинов пришел с портретом отца. Также в шествии принял участие митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что акции памяти советских воинов прошли в Латвии, Эстонии и Бельгии.