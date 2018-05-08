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В Иванове в канун Дня Победы дошколята провели на плацу Управления МВД региона тематический танцевальный флэш-моб
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В Иванове в канун Дня Победы дошколята провели на плацу Управления МВД региона тематический танцевальный флэш-моб 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Иванове песни военных лет сегодня звучали на плацу Управления МВД региона. Несколько десятков дошколят порадовали в канун Дня Победы сотрудников полиции танцевальным флешмобом «Мы помним подвиг народа». Малыши из ивановского детского сада № 102 и детского дома «Родничок» подготовили для шефов в погонах тематический концерт.
В свою очередь, бойцы спецподразделения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области продемонстрировали детской аудитории показательное выступление с приёмами самообороны и порадовали гостей возможностью побывать на выставке боевого оружия. Ребята смогли не только посмотреть, но и подержать в руках представленные в качестве экспонатов пистолеты и автоматы, а также примерить на себя экипировку спецназовца.
Полицейские-кинологи показали ребятам приемы дрессировки служебно-розыскных собак, рассказали и показали, как их четвероногие напарники задерживают преступников. В финале встречи все желающие смогли погладить служебную собаку и попробовать отдать ей несколько простых команд.
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