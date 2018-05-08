16 фильмов, которые можно посмотреть вдвоем

Обычно, когда говорят о фильмах о любви, подразумевают романтические комедии. Мужчины при этом кисло ухмыляются и отчаянно скучают во время просмотра. Но есть же и другие истории. Мы собрали несколько фильмов о любви, которые можно посмотреть вдвоем, и никто не будет в обиде.

Ночные игры

Ночные игры

Макс и Энни сходятся на почве пристрастия к всевозможным играм — по большей части нетравматичным и спокойным. Но однажды брат Макса Брукс зовет их на вечер, который выведет игры на новый уровень. Его должны похитить неизвестные, а у участников гонки задание — найти жертву. Победитель получит очень хороший приз. Правда, когда игра начинается, становится не очень понятно — точно это игра или все-таки настоящее похищение.

Дэдпул

Дэдпул

После бесчеловечных экспериментов, которые проделали с ним подпольные ученые, Уэйд Уилсон приобретает замечательные способности к регенерации, но при этом становится довольно страшненьким на вид. Решив, что такой некрасивый он любимой женщине не нужен, Уэйд берет себе имя Дэдпул и гоняется за главным злодеем, чтобы тот вернул ему красивую мордашку. Кинокомикс напичкан хохмами и шутками, драками, погонями, и при всем этом он — о любви.

Время

Время

Время — деньги. В этой реальности расхожее выражение превратилось в обыденность. У каждого человека есть отведенное ему время жизни, этим временем он может расплачиваться за жилье, еду и прочие полезные вещи. Единственная опасность — не успеешь заработать время, умрешь по истечении последней секунды таймера на твоей руке.

Изобретение лжи Изобретение лжи Однажды неудачник Марк оказывается небывалым везунчиком. А все потому, что он стал единственным человеком, умеющим лгать, в мире, где все говорят только правду. Он получает богатство, всеобщее обожание, но можно ли с помощью обмана заставить кого-то по-настоящему полюбить себя? Чудная комедия, но не рекомендуется людям, склонным оскорбляться при шутках о религии. Режиссер Рики Джервэйс — британец, это его национальная традиция — шутить на любую тему без ограничений.

Обливион

Обливион

В отдаленном будущем на Земле живут всего два человека: он — инженер, следит за исправностью дронов, она — связистка, координирует действия с командованием. Все остальное человечество живет на станции в космосе, потому что планета непригодна для жизни после нашествия инопланетян. Джек и Виктория — отличная команда, и скоро их командировка на Землю заканчивается. Хороший фильм с красивой историей любви и головоломным сюжетом.

Рыба моей мечты

Рыба моей мечты

Арабский шейх, очень прогрессивный в своей стране, задумал разводить лососей в Йемене. Кажется, это невозможно. Так думал доктор Альфред Джонс, замкнутый ученый, специалист по рыбам. Но почему бы это не изменить. Поселить лосося в пустыне — подходящий повод для того, чтобы вдохнуть новый смысл в свою скучную жизнь. Тем более что команда подобралась очень приятная.

Роковая красотка

Роковая красотка

Ирен отлично ориентируется в мужских слабостях, превращая ценные знания самцовой психологии в деньги, дорогие тряпки, автомобили и прочую мишуру. Однако этот бизнес не терпит собственных слабостей и ошибок.

Дуэлянт

Дуэлянт

Отставной офицер Яковлев стреляется за деньги на дуэлях. Российский дуэльный кодекс XIX века позволяет замену участников, поэтому молодой человек может разделываться с чужими долгами чести. Единственное его устремление в жизни — возвращение титула бывшему дворянину Колычеву, но втянутые в его дела брат и сестра Тучковы совсем некстати спутывают все карты.

Гордость и предубеждение и зомби

Гордость и предубеждение и зомби

Классическая история о том, как Элизабет Беннет и мистер Дарси стали мужем и женой, преодолев многочисленные предрассудки, лживые сплетни и недопонимание. Этот ванильный сюжет сдобрили викторианским зомби-апокалипсисом и превратили в превосходную черную комедию.

Фокус

Фокус

Начинающая аферистка Джесс знакомится с мошенником Никки и уговаривает стать ее учителем в этой сложной профессии. Беда в том, что завязавшиеся романтические отношения мешают «бизнесу», который надо делать с холодной головой. Марго Робби Уилл Смит , снявшиеся в главных ролях, после этой картины стали хорошими друзьями.

Токийская невеста

Токийская невеста

Молодая бельгийка влюблена в японскую культуру и мечтает стать настоящей японкой, несмотря на неподходящий тип внешности. Однажды девушка решается и берет билет в один конец до Токио. Здесь ей предстоит полное погружение в новую жизнь и в отношения с местным юношей. Отличное кинопутешествие в странный, чуждый нам мир.

Колония Дигнидад

Колония Дигнидад

Колония «Дигнидад» создана Паулем Шефером в Чили через несколько лет после поражения немцев во второй мировой войне. На колонию не распространялось действие чилийского законодательства, и Шефер был маленьким диктатором в своей маленькой фашистской стране. По сюжету фильма, в колонию попадает немецкий журналист Даниэль, а на выручку ему спешит его подруга-стюардесса Лена. Под видом послушницы она отправляется в это страшное место. Здесь им предстоит пережить много тяжелых дней.

Без границ

Без границ

Добрая комедия о том, что любовь не знает границ, не требует визы и не интересуется таможенниками. Точка пересечения — аэропорт, а далее действие разбивается на пять новелл. И все — о любви.

Агенты А. Н. К. Л.

Агенты А. Н. К. Л.

Два талантливых парня, спецагент ЦРУ и сотрудник КГБ, друг друга терпеть не могут, но вынуждены объединить усилия, чтобы обезвредить террористов. Все снято очень стильно и красиво.

Остров

Остров

В одном бункере посреди пустыни живут очень старательные люди. Они знают, что на Земле случилась глобальная катастрофа и вся планета заражена. Но если они будут хорошо себя вести, следить за здоровьем и есть полезную пищу, то однажды у них будет шанс переехать на чудесный Остров, единственный кусочек суши, пригодный для жизни.

Форсаж

Форсаж

Фильм о банде отчаянных гонщиков во главе с Вином Дизелем в роли Доминика Торетто. Как это ни странно, но по статистике не только эта, но и все последующие части больше нравятся женщинам, чем мужчинам.

Двойной форсаж

Тройной форсаж: Токийский дрифт

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