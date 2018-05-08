Педагоги центра «Радость» из Коптева выступили в селе Завидово

На прошлой неделе педагоги центра «Радость», расположенного в Коптеве, дали концерт в селе Завидово. Мероприятие было посвящено 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

— Концерт соединил в одном зале все поколения жителей села. В исполнении учащихся и педагогов «Радости» прозвучали знаменитые песни военной и послевоенной поры, в том числе всенародно любимые «Катюша», «Землянка», были представлены произведения для скрипки, баяна, а также хореографические композиции, — сообщил представитель администрации центра «Радость». — Во время исполнения песни «День Победы» все слушатели подпевали солисту Алексею Базанову

Также в программу вошли концертные номера, подготовленные юными жителями Завидова и соседних сел. (жм)