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Педагоги центра «Радость» из Коптева выступили в селе Завидово
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Педагоги центра «Радость» из Коптева выступили в селе Завидово 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
На прошлой неделе педагоги центра «Радость», расположенного в Коптеве, дали концерт в селе Завидово. Мероприятие было посвящено 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
— Концерт соединил в одном зале все поколения жителей села. В исполнении учащихся и педагогов «Радости» прозвучали знаменитые песни военной и послевоенной поры, в том числе всенародно любимые «Катюша», «Землянка», были представлены произведения для скрипки, баяна, а также хореографические композиции, — сообщил представитель администрации центра «Радость». — Во время исполнения песни «День Победы» все слушатели подпевали солисту Алексею Базанову.
Также в программу вошли концертные номера, подготовленные юными жителями Завидова и соседних сел. (жм)
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