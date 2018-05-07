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День Победы отметят в районном Центре социального обслуживания
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День Победы отметят в районном Центре социального обслуживания 

Управа района Мещанский города Москвы 22 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Праздничная программа ко Дню Победы пройдет 9 мая в Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский».
Посетители учреждения завяжут памятные ленточки с пожеланиями на ветках деревьев и споют и станцуют вместе с артистами в рамках концертной программы «Этот день Победы!».
Кроме того, сотрудники центра организуют для получателей социальных услуг трансляцию праздничного парада на Красной площади.
На мероприятии будет работать полевая кухня, сообщили на официальной странице учреждения в социальной сети Facebook.
Гостей ждут в 09:00 по адресу: Переяславский переулок, дом 6. Вход свободный.
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