Донской губернатор почтил память павших солдат возложением цветов

Колонну руководителей области возглавил Василий Голубев , поклонившись памяти погибших в самой страшной войне минувшего столетия. Гирлянды из цветов возложили у подножия мемориала школьники и курсанты, и площадь замерла в скорбном молчании. Наверное, каждый в своем сердце клялся не забыть великий подвиг отцов, дедов и прадедов.

После минуты молчания, рота Почетного караула прошла под звуки военного духового оркестра ЮВО, а торжественная часть продолжилась в Музыкальном театре. Для ветеранов был дан праздничный концерт в честь Дня Победы.

Всего в регионе запланировано более 300 мероприятий, это и праздничные шествия, и флешмобы и конечно традиционный парад Победы и шествие «Бессмертного полка». Грядущее шествие участников акции «Бессмертный полк» станет одним из самых массовых в стране. Более 100 тысяч ростовчан соберутся в центре города для того чтобы почтить память своих близких и воздать должное их подвигам.