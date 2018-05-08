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Появились фото строящейся часовни в память погибших на Сямозере детей
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Появились фото строящейся часовни в память погибших на Сямозере детей 

Карельские вести 56 минут назад
Фото: Карельские вести
Освящение часовни намечено на июнь 2018 года.
7 мая состоялось заседание по вопросу строительства часовни в память о детях, погибших 18 июня 2016 года во время шторма на озере Сямозеро, сообщает сайт карельской епархии. Строительство ведется в деревне Кудама.
На встрече обсуждались вопросы внутреннего убранства часовни. В часовне будут размещены 14 именных икон по количеству погибших детей. Потолочную часть украсят изображения Ангелов.
В настоящий момент возведены стены часовни идет работа над куполом, в ближайшее время будут установлены окна.
Планируется освятить часовню в июне 2018 года, ко второй годовщине трагедии.
По материалам: ptzgovorit.ru
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