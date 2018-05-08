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В Челябинске детская железная дорога открыла новый сезон
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В Челябинске детская железная дорога открыла новый сезон 

АиФ 8 минут назад
Фото: АиФ
700 юных железнодорожников здесь пройдут летнюю практику. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
Торжественное открытие прошло на станции им. Павлика Морозова в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, где новичков, посвятили в юные железнодорожники. В рамках торжественного посвящения в профессию юные машинисты и проводники написали письма самим себе и поместили их в капсулу времени. Через 4 года им пообещали достать капсулы времени и выдать их содержимое вместе с дипломами выпускников.
Посвящние в профессию прошли 368 детей.
Напомним, протяженность Челябинской детской железной дороги — чуть более 5 километров. Поезда, управляемые юными железнодорожниками, курсируют по маршруту станция Звездная — станция Солнечная.
Детская дорога включает в себя пять станций (Звездная, имени Павлика Морозова, Водная, Лесная, Солнечная) и посадочную платформу Зоопарк. Билеты на поезд можно приобрести в кассе здания вокзала, расположенного на станции имени Павлика Морозова.
Дорога уникальна тем, что находится в необычном ландшафте. Её сопровождают кривые, подъёмы в горку, спуски. Вся трасса детской железной дороги пролегает по парковой и лесопарковой зоне Челябинска. При поездке из окна можно видеть территорию Зоопарка, конный клуб, Мелькомбинат, поселок «Благодатово».
В распоряжении детской железной дороги два поезда: «Юность» и «Южноуралец». Каждый состав включает в себя четыре вагона по 36 мест.
Инициаторами строительства детской железной дороги в г. Челябинске стали комсомольцы железнодорожной школы № 2. На земляные работы по расчистке территории вышли около 6 тысяч комсомольцев и школьников старших классов. Вся трасса была разбита на отдельные участки и закреплены за районами и крупными предприятиями города. Но закончить строительство летом не удалось, а в 1941 году началась Великая Отечественная война, и, работы надолго остановились. Рельсы были демонтированы для нужд промышленных узкоколеек, работавших на обеспечение обороноспособности страны. К строительству возвратились только в 1947 году.
Торжественное открытие Челябинской детской железной дороги состоялось 31 июля 1949 года.
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