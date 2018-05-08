Во Всеволожске открыли памятник посвященный памяти блокдников

На Румболовской горе в городе Всеволожск состоялось торжественное открытие памятника, посвященного памяти блокадникам, умершим в городе Ленинграде от голода и холода во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Изображение на новой плите — это реальный плакат «Смерть детоубийцам», который висел на стене разрушенного дома на углу Разъезжей улицы и Лиговского проспекта. С началом осады города огромному количеству женщин и детей приходилось выживать любыми способами.

С приветственным словом перед ветеранами и жителями города выступил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский , он отметил, что трагедия и подвиг жителей блокадного Ленинграда никогда не сотрется из нашей памяти.

На торжественном митинге выступали ветераны, пережившие войну и блокаду. Для них это особенный день, значение которого трудно переоценить.

Инициатором проекта выступил депутат города Всеволожска Олег Шутов . Ему вместе с главой района Ольгой Ковальчук, главой МО «Город Всеволожск» Ангелиной Плыгун и председателем общественной организации «Дети блокадного Ленинграда» Розой Субботиной досталось почетное право открыть памятник. В преддверии Дня Великой Победы это большой праздник для ветеранов и жителей города.