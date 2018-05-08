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Во Всеволожске открыли памятник посвященный памяти блокдников
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Во Всеволожске открыли памятник посвященный памяти блокдников 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
На Румболовской горе в городе Всеволожск состоялось торжественное открытие памятника, посвященного памяти блокадникам, умершим в городе Ленинграде от голода и холода во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Изображение на новой плите — это реальный плакат «Смерть детоубийцам», который висел на стене разрушенного дома на углу Разъезжей улицы и Лиговского проспекта. С началом осады города огромному количеству женщин и детей приходилось выживать любыми способами.
С приветственным словом перед ветеранами и жителями города выступил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, он отметил, что трагедия и подвиг жителей блокадного Ленинграда никогда не сотрется из нашей памяти.
На торжественном митинге выступали ветераны, пережившие войну и блокаду. Для них это особенный день, значение которого трудно переоценить.
Инициатором проекта выступил депутат города Всеволожска Олег Шутов. Ему вместе с главой района Ольгой Ковальчук, главой МО «Город Всеволожск» Ангелиной Плыгун и председателем общественной организации «Дети блокадного Ленинграда» Розой Субботиной досталось почетное право открыть памятник. В преддверии Дня Великой Победы это большой праздник для ветеранов и жителей города.
Сегодня во Всеволожском обществе «Блокадный детский дом», которое существует 20 лет, состоит более 200 людей, познавших на себе ужасы жизни в осажденном городе. Когда-то их собрал вместе воспитанник детского дома, блокадник Станислав Котов — 583 ленинградца. С каждым годом эти героические люди уходят от нас. А память о них и подвиге всех жителей блокадного города бережно сохраняется, в том числе, в гранитных стелах.
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