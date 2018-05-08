Ещё
Лауреат Букера помог сыну с сочинением по своей книге и получил тройку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лауреат Букера помог сыну с сочинением по своей книге и получил тройку 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Британский писатель Иэн Макьюэн помог сыну написать эссе по своему роману «Невыносимая любовь», за которое ребенок получил оценку C+ (тройка с плюсом). Об этом пишет The Telegraph.
«Я рассказал ему основы и указал, на что следует обратить внимание. Я не вычитывал его эссе, но, как оказалось, его учитель категорически отверг все его мысли», — поведал Макьюэн.
Литератор заявил, что сомневается в необходимости заставлять людей читать его работы. «Подумайте только — ребенка заставили читать книгу его папы. Бедняга», — посетовал он.
69-летний Иэн Макьюэн также выпустил такие романы, как «Амстердам», «На берегу», «Цементный сад», «Искупление», «Невинный». Многие работы писателя были экранизированы. Макьюэн неоднократно выдвигался на Букеровскую премию, а в 1998-м стал ее лауреатом за «Амстердам».
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение3
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу28
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире5
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель1
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
00:45
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение