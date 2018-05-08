Ещё
В «Космосе» пройдет программа «Искусство управления 2.0»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Космосе» пройдет программа «Искусство управления 2.0» 

Свободная пресса 55 минут назад
26 мая в Зал конгрессов «Космос» можно будет посетить программу Брайана Трейси «Искусство управления 2.0».
В новой программе эксперта речь пойдет о системе инструментов и действий для руководителя и команды, которая прямо повлияет на прибыль компании и доходы.
«Вам представляется не просто отличная возможность пройти обучение у мирового эксперта по развитию бизнеса и менеджменту — Брайана Трейси, но и эффективный способ повысить квалификацию и мотивацию вашей команды, тем самым добившись мощного синергетического эффекта», — говорится в пресс-релизе.
Смотрите подробное содержание программы и скачайте бесплатный вводный курс «5 ЭЛЕМЕНТОВ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА» на сайте.
Свободная пресса: последние новости
Стало известно, кто ещё выступит на "Нашествии 2018" Цыганка украла iPhone из детской коляски в Подмосковье Роулинг попросила прощения за «убийство» эльфа Добби
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение3
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу28
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире5
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель1
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
00:45
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение