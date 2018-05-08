В «Космосе» пройдет программа «Искусство управления 2.0»

26 мая в Зал конгрессов «Космос» можно будет посетить программу Брайана Трейси «Искусство управления 2.0».

В новой программе эксперта речь пойдет о системе инструментов и действий для руководителя и команды, которая прямо повлияет на прибыль компании и доходы.

«Вам представляется не просто отличная возможность пройти обучение у мирового эксперта по развитию бизнеса и менеджменту — Брайана Трейси, но и эффективный способ повысить квалификацию и мотивацию вашей команды, тем самым добившись мощного синергетического эффекта», — говорится в пресс-релизе.

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