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На Преображенке выступят артисты Центрального дома культуры железнодорожников
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На Преображенке выступят артисты Центрального дома культуры железнодорожников 

Управа района Преображенское 41 минуту назад
Фото: Управа района Преображенское
Песни Победы прозвучат в Шолоховской библиотеке.
Сегодня, накануне Дня Победы, в концертном Центральной библиотеки им. М. А. Шолохова пройдет концерт. На нем выступят профессиональные артисты. Приглашаются все жители и гости нашего района. Начало концерта — в 15.00.
Майские праздники продолжит тематическая программа «Москва военная», запланированная на 10 мая. В этот день можно послушать песни военных лет. Пройдет и одноименная лекция, на которой слушатели смогут увидеть те страшные годы — на мероприятии покажут редкие снимки военных и послевоенных лет. Программа начнется в 14 часов.
Все мероприятия пройдут в Шолоховской библиотеке по адресу: ул. Халтуринская, д. 18.
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