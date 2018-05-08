На Преображенке выступят артисты Центрального дома культуры железнодорожников

Песни Победы прозвучат в Шолоховской библиотеке.

Сегодня, накануне Дня Победы, в концертном Центральной библиотеки им. М. А. Шолохова пройдет концерт. На нем выступят профессиональные артисты. Приглашаются все жители и гости нашего района. Начало концерта — в 15.00.

Майские праздники продолжит тематическая программа «Москва военная», запланированная на 10 мая. В этот день можно послушать песни военных лет. Пройдет и одноименная лекция, на которой слушатели смогут увидеть те страшные годы — на мероприятии покажут редкие снимки военных и послевоенных лет. Программа начнется в 14 часов.

Все мероприятия пройдут в Шолоховской библиотеке по адресу: ул. Халтуринская, д. 18.