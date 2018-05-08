«Никто не забыт, ничто не забыто?» «ФедералПресс» о Левитане, Плисецкой и Эрмитаже в военном Свердловске

«Романтическая история, передающаяся из уст в уста»

Историю спасения сокровищ Эрмитажа сотрудники екатеринбургского Музея изобразительных искусств называют не иначе, как «романтическая история, передающаяся из уст в уста». На Вайнера, 11, где сегодня располагается музей, есть табличка, на которой написано, что в здании хранились фонды государственного Эрмитажа. Многие люди с удивлением об этом факте узнают, говорят музейные работники.

«Это было хорошо спланированное мероприятие. После объявления войны 22 июня 1941 года на следующий день руководством государственного Эрмитажа был опубликован документ, запрещающий выходной день, поскольку это была суббота: все сотрудники должны были выйти в музей для упаковки [произведений искусства] и подготовки эвакуации. Ровно через две недели в начале июля уехал первый эшелон в неизвестном направлении в строжайшей секретности. В этом эшелоне ушло порядка 800 музейных предметов первого ряда, как говорится в нашей среде, которые являются работами высочайшего качества: предметы живописи, археологические ценности, известные кладовые и так далее, — особо ценные предметы. Второй эшелон также пришел в июле 1941 года. По количеству там было меньше экспонатов, но объем был также большой: предметы фарфора, скульптуры декоративно-прикладного искусства. Третий отправить не успели, — началась блокада», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» заместитель директора по выставкам и развитию Музея изобразительных искусств Юлия Сирина.

«Благодаря такой таинственности и героическому подвигу музейных сотрудников впервые в истории удалось спасти коллекцию в условиях такой жестокой войны, близко к границам противника», — добавила Юлия Сирина.

В 1945 году эвакуированная коллекция была возвращена в Ленинград. В октябре того же года открылась первая выставка. С тех пор прошло много лет, но теплые взаимоотношения и дружба двух музеев сохранились. На протяжении нескольких лет в знак благодарности за сохранение сокровищ Эрмитаж систематически передавал в дар музею Екатеринбурга экспонаты как русского, так и зарубежного искусства. По словам музейных сотрудников, коллекция Музея изобразительных искусств на тот момент не была богатой и как раз из Ленинграда приезжали те экспонаты, которых совсем не было в музее. За более чем полвека было подарено более 250 экспонатов: картин, предметы декоративно-прикладного искусства, скульптур, фарфора и мебель.

Напомним, к 50-летию Победы два музея провели масштабную обменную выставку. В 1995 году Санкт-Петербург принял экспозицию екатеринбургского Музея изобразительных искусств с павильоном из Каслинского литья, а столица Среднего Урала — экспозицию предметов искусства, которые были эвакуированы в Свердловск во время Великой Отечественной войны. К 2020 году же в Екатеринбурге появится свой Эрмитаж — центр «Эрмитаж-Урал».

«Это будет музейно-просветительский центр, который будет вести экспозиционно-выставочную деятельность. Его концепция заключается в том, чтобы осуществить проект «Большой Урал», автором которого является директор Эрмитажа Михаил Пиотровский . Идея родилась еще в 2013 году: в больших регионах открыть представительства Эрмитажа. Два раза в год будут меняться крупные выставки из государственного Эрмитажа. Приезжает коллекция, приезжают лекторы и проводят мастер-классы. Плюс взаимодействие на профессиональном уровне: проведение стажировок, совместных крупных мероприятий», — пояснила Юлия Сирина.

Центр «Эрмитаж-Урал» будет открыт как раз в том здании, где хранилась эвакуированная коллекция Эрмитажа — на Вайнера, 11. Сегодня здесь идет реконструкция.

«Внимание! Говорит Москва!»

«Вы не найдете ни одного документа. Их просто нет»

«Главный голос страны» переехал в Свердловск в августе 1941 года, но подтверждения этого факта нет ни в одном официальном документе. Эвакуация была организована сверхсекретно после того, как были отключены три самых сильных в мире радиостанции, которые находились в Москве и рядом с ней. Вот как описывает этот факт в своей книге « Левитан . Голос Сталина» Элла Таранова: «Вслед за сокровищами Эрмитажа главного диктора Всесоюзного радио уже в августе 1941 года эвакуировали в тыловой Свердловск. Отныне местопребывание Юрия Левитана было военной тайной. Знали ее только партийная верхушка, да несколько коллег-радийщиков, которым запретили болтать под страхом трибунала».

Как рассказал «ФедералПресс» историк, научный сотрудник Музея радио им. Попова Борис Кошелев , в июле 1941 года была первая бомбардировка Москвы, целью было уничтожить радиокомитет и Левитана, которого Гитлер считал своим «врагом №1». После этой бомбардировки по берлинскому радио Геббельс сообщил, что «советское радио уничтожено, а Левитан убит». Весь август у советского радио не было главного голоса. Именно этот месяц, предполагает Кошелев, ушел на подготовку организации связи из Свердловска.

«На запад от Москвы нет станций — там немец, а на восток от Москвы — всего две станции были: Свердловск (40 киловатт) и Новосибирск (100 киловатт). Новосибирск был очень далеко, связаться было очень сложно. Вся нагрузка первой половины войны упала на Свердловск. На Радищева, 2 был радиоузел. Здесь был уже мощный радиоусилитель», — рассказал Борис Кошелев.

В 1943 году Юрий Левитан переехал в Куйбышев. Так как официальных бумаг, подтверждающих, что Левитан был в эти годы в Свердловске, нет, по словам Кошелева, информацию собирали из воспоминаний людей. Одна из версий: Левитан мог вещать из здания на Розы Люксембург, 56 («Дом Железнова»): оттуда была организована подача точного времени после того, как была разгромлена Пулковская обсерватория. По другой версии: великий диктор сообщал сводки с фронта из дома, который находится на углу улиц 8 Марта-Радищева. Это, например, подтверждает памятная доска, установленная на здании.

«Что за загадочный сосед поселился в подвале радиокомитета, большинство его сотрудников даже не догадывалось. Этот двухэтажный особняк на углу улиц Радищева и 8 Марта, точнее, комнатка два на три метра, где раньше размещались усилители радиовещательного центра, стали ему прибежищем на два с лишним военных года», — описывает пребывание Левитана в Свердловске Элла Таранова.

По словам Бориса Кошелева, Юрий Левитан жил под круглосуточной охраной в деревянной времянке, построенной во дворе дома на улице Радищева. В подвале же, откуда вещал диктор, было две комнаты: генераторная и кабинет. Из которой из них «говорил» Левитан спорят до сих пор.

В настоящее время здание на Радищева принадлежит ГУП СО «Газовые сети». На первом этаже, где когда-то находился городской радиоузел и стояли усилители, был открыт ювелирный магазин, но с недавних пор там располагается офис компании. Сейчас идет речь о создании в этом здании музея.

«Буквально пару месяцев назад, наконец, решили, что там должен быть музей. К нам обратились организаторы музея с просьбой описать, что там могло быть и что нужно искать. Там должно стоять минимум два микрофона, лампа. Предполагаю, что должна быть и керосиновая лампа, ходить-то по подвалу попробуй без света. Там ни одного слухового окна нет. Даже бомбочку туда не кинешь, если бы знали, откуда «говорит, Москва». Телефон наверняка там стоял для быстрой связи. Бытовые принадлежности: чайничек, электроплитка, диванчик, чтобы присесть», — рассказал Борис Кошелев.

«В Свердловске я выбирала пищу духовную»

В сентябре 1941 года в Свердловск из Москвы эмигрировала семья Мессерер — Плисецких. Плисецкая и ее семья оказалась в Свердловске из-за слухов, что сюда эвакуируют Большой театр и балетное училище, где занималась Майя. В результате Плисецкая целый год (именно столько будущая прима Большого театра жила в Свердловске) толком не танцевала, однако в Театре оперы и балета помнят, как Плисецкая репетировала здесь.

«Она не танцевала никогда в нашем театре в спектаклях. В годы войны были эвакуированы ее родственники. Ей 15 лет, она учится в Московском хореографическом, и просто попросилась потанцевать здесь — порепетировать. А балетный класс был в зрительской части, — где бельэтаж, овальный зал. Там был балетный класс в годы войны, до первой реконструкции 50-х годов», — рассказала «ФедералПресс» директор музея Театра оперы и балета Бронислава Шевченко.

Сама Майя Плисецкая в своей автобиографии «Я, Майя Плисецкая…» тепло вспоминает свердловский театр: «Вы спросите, как я попадала в театр. Опять же понурая очередь и — самый дешевый билет на галерку. А билеты были дешевые баснословно. Да и до самого недавнего времени билет в первом ряду партера Большого театра стоил лишь 3 рубля 50 копеек. Это при том, что килограмм помидоров в те же дни на рынке — 10–15 рублей. Вот и выбирай. Съесть салат из рыночных помидоров — или четыре раза сходить в Большой. В Свердловске я выбирала пищу духовную».

В Свердловске будущая великая балерина жила в Доме семьи Падучевых — на Декабристов, 69А. Дом был построен в 1927 году по индивидуальному проекту в составе семи домов жилищного кооператива РЖСКТ «Опытстрой».

«В тесную трехкомнатную обитель, помимо нас, исполком поселил еще одну семью с Украины. Четыре женщины, четыре поколения. Прабабушка, бабушка, мать и семилетняя дочь. Сам инженер — человек добрый и безответный — с пятью домочадцами остался ютиться в дальней третьей комнате. Так и жили мы: 4x4x6, почти как схема футбольного построения. Но и это не оказалось пределом. В одно прекрасное утро в падучевскую квартиру сумели втиснуться еще двое. Родной дядя инженера с десятипудовой женой. Они тоже были из Москвы и тоже эвакуировались «по счастливому случаю». Вы будете сомневаться, но жили мы мирно, подсобляли друг другу, занимали места в километровых очередях, ссужали кирпичиком хлеба в долг или трешницей до получки…» — описывала свое место жительства в Свердловске в своей книге Плисецкая.

В прошлом году представители Центра прикладной урбанистики обратились к чиновникам Екатеринбурга с открытым письмом включить единственную сохранившуюся усадьбу общегражданского кооператива времен НЭПа («Опытсрой») в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Также общественники написали письмо с просьбой организовать мемориальный дом-квартиру в Доме Падучевых, где в годы эвакуации жила Майя Плисецкая. Однако общественникам отказали. В прошлом году градсовет столицы Среднего Урала согласовал строительство нового жилого комплекса на месте усадьбы. Буквально за год самострои эпохи НЭПа превратились в руины, сейчас там практически никто не живет, кроме лиц без определенного места жительства.

«Уже ничего не удивляет в этом городе. Но мы все равно будем делать все, чтобы здания признали памятником культурного наследия. Мы с 2013 года бьемся, чтобы статус достопримечательного места был присвоен. У нас в городе нет ни одного достопримечательного места, а городу уже скоро 300 лет. Я не понимаю, на каком основании эти проходимцы (управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, — прим. ред.) отказывают признать и организовать мемориальный дом-квартиру… Я вообще не понимаю! Приезжали профессионалы на конференцию, аттестованные российским Минкультом эксперты, они вообще в шоке, как такое у нас может быть в городе. К кому обращаться, не понятно. Кому из власти это надо вообще?» — рассказала «ФедералПресс» координатор общественного движения «Реальная история» Марина Сахарова

Мнение эксперта

«Это важно для всего народа, для всей страны»

Военный историк Борис Юлин : «Во время Великой Отечественной войны очень серьезно озадачивались сохранением культурных ценностей. В Советском союзе очень серьезно боролись за сохранение нашего культурного достояния. Хранить и создавать музеи — вещь очень важная. Критичным являются сами люди, память он них, произведения искусства, уникальные объекты архитектуры — вот они действительно являются достоянием, которое нужно стараться сохранить всеми возможными способами. Культурная ценность в данном случае — как раз то, что вывозили людей. Чтобы сохранить память о них, нужно создавать музеи, памятники. Если дом, где жила Плисецкая можно сохранить — почему нет? Можно повесить памятную табличку, сделать музей этого человека. Должен быть музей Левитана. Это важно не только для города — Свердловска в данном случае, это важно для всего народа, для всей страны. Должно быть уважение к этим людям — это те люди, которые делали нашу страну великой».

Редакция «ФедералПресс» выражает благодарность в подготовке материала Государственному архиву Свердловской области и Музею радио им. Попова

В подготовке материала использовался материал из книги Эллы Тарановой «Левитан. Голос Сталина», 2010; а также книги Майи Плисецкой «Я, Майя Плисецкая…», 2015.