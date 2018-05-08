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ГБУ «Энергия» приглашает на праздничный и отчетный концерты
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ГБУ «Энергия» приглашает на праздничный и отчетный концерты 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
8 мая в 17.00 на западном берегу Школьного озера в Зеленограде досуговый центр ГБУ «Энергия» и аппарат Совета депутатов муниципального округа Силино проведут для зеленоградцев праздничную программу, посвященную Дню Победы.
Участников ждут выступления зеленоградских творческих коллективов, танцевальная программа, викторины. Всех гостей угостят полевой кухней.
А 10 мая в 17.00 в Зеленоградском дворце творчества детей и молодежи (площадь Колумба, д. 1) состоится отчетный концерт. Сбор гостей — с 16.00.
В холле для гостей приготовлены мастер-классы от студии декоративного творчества, выставка изобразительного творчества воспитанников «Энергии», а также яркая анимационная программа. На стенде ГБУ «Энергия» можно будет узнать больше о работе учреждения, а также о предоставляемых услугах. Будут работать фотозона и аквагрим.
В ходе концерта организаторы и участники покажут, как жили воспитанники учреждения в этом году и каких успехов добились. Вход свободный.
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