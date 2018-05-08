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В УВД по ЗАО чествовали ветеранов
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В УВД по ЗАО чествовали ветеранов 

На Западе Москвы 22 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
В Управлении внутренних дел по Западному административному округу прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 73-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.
На встречу приехали как ветераны Великой отечественной войны, так и просто ветераны органов внутренних дел, служившие на западе столицы. Несмотря на возраст, они продолжают активную деятельность по социальной защите ветеранов, принимают участие в профессиональном обучении молодых сотрудников, патриотическом и культурно-нравственном воспитании подрастающего поколения, проводят уроки мужества в учебных заведениях, создают фильмы о подвигах ветеранов УВД, помогают семьям погибших сотрудников.
После встречи в фойе Управления, состоялся торжественный митинг у мемориала в честь погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Заместитель начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве — начальник полиции полковник полиции Игорь Петухов пожелал ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, благополучия, мирного неба над головой, поблагодарил за опыт и знания, которые они постоянно передают молодому поколению.
Поздравили ветеранов и представители от газеты «Петровка-38», особенно отметив их активность и личный вклад по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Сотрудники полиции совместно с ветеранской организацией УВД по ЗАО и Общественным советом при УВД по ЗАО подготовили для ветеранов праздничный концерт. Традиционно ведущей концерта была актриса и телеведущая, член Общественного совета при УВД по ЗАО Илона Броневицкая.
После минуты молчания открыл концерт музыкант, поэт, автор и композитор Валерий Разумовский всеми любимой песней «Седые головы».
Впервые в УВД по ЗАО приехал ведущий творческий коллектив г. Москвы хор русской народной песни «Московская сторонушка» территориальной клубной системы «Солнцево», художественный руководитель — Владимир Давыдов. Хор «Московская сторонушка» является лауреатом окружных, городских, всероссийских и международных конкурсов. За 34 года достиг отличного профессионального уровня. Ни один коллектив в районе Солнцево не пользуется такой популярностью. Хор выступал в Кремлевском дворце съездов, Московском Доме Музыке и других известных площадках, принимал участие в съемках художественного фильма «Отец» Ивана Соловова на киностудии Мосфильм, где пятиголосное произведение «Во поле туман» стало лейтмотивом всего фильма. В хоре занимаются люди различных профессий и специальностей: учителя и слесари, врачи и инженеры, директора и бухгалтера, и всех их объединяет любовь к русской песне. А ветеранам Западного округа они подарили задорные казачьи песни.
Исполнили красивые известные песни ветеран органов внутренних дел подполковник внутренней службы в отставке Игорь Приказнов, старший участковый уполномоченный Отдела МВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы майор полиции Олег Анисимов, заслуженная артистка Республики Татарстан Флюра Вафина, которых ветераны уже давно знают и всегда с радостью встречают.
Впечатлили ветеранов несколько номеров, которые для них приготовили кадеты 10А кадетского класса образовательного центра «Протон» под руководством куратора Владислава Палагина. Особенно трогательным и приятным сюрпризом стало для пожилых людей, когда под песню «Служить России» кадеты в красивой строгой форме спустились со сцены и подарили каждому цветы.
В заключение мероприятия для ветеранов был накрыт праздничный стол, чтобы в спокойной, уютной обстановке они могли пообщаться друг с другом, вспомнить былое, поговорить о настоящем и, конечно, поделиться планами на будущее.
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