Илон Маск появился с новой девушкой

Илон Маск начал тайно встречаться с певицей Граймс. Как сообщает издание Page Six, их роман начался с шутки про искусственный интеллект.

Глава компаний Tesla и Space X появился с девушкой на благотворительном мероприятии Met Gala. Источники сообщили изданию, что молодые люди познакомились около месяца назад.

Илон Маск хотел опубликовать в своем Twitter каламбур, посвященный мысленному эксперименту Василиск Роко, суть которого заключается в дилемме, стоит ли помогать созданию злого искусственного интеллекта, который в будущем захватит власть и будет наказывать всех, кто ослушается его приказов, и тех, кто не помогал его придумывать. Маск собирался запостить фразу «Василиск рококо», высмеивающую одновременно и запутанность эксперимента, и сложность и причудливость французского стиля XVIII века.

Однако когда бизнесмен вбил это словосочетание в поиск, он обнаружил, что несколько лет назад певица Граймс выпустила клип на песню Flesh Without Blood, главную героиню которого звали Василиск Рококо. Маск написал Граймс, и та ответила, что он стал первым за три года человеком, который понял ее шутку. После этого они начали общаться и вскоре отправились на свидание.

Певица Граймс (настоящее имя Клер Элис Бушее) прославилась в 2012 году, войдя в список «самых интересных исполнителей года» по версии журнала New Musical Express. Она исполняет песни в экспериментальном жанре и выпустила четыре альбома.