Объявлен конкурс на лучшего мультгероя!

Онлайн-кинотеатр ivi запускает масштабный творческий конкурс для детей «Твой мультгерой — твое путешествие!», победитель которого получит поездку в один из лучших парков развлечений в Европе.

Участникам предложат вооружиться карандашами и фломастерами и почувствовать себя настоящими мультипликаторами. До 20 мая юные художники должны придумать и нарисовать своего собственного мультгероя — яркого и харизматичного, а главное, оригинального — выдуманный персонаж не должен быть похож ни на одного из уже существующих.

Команда ivi вместе с актрисой, звездой сериала «Молодежка» и популярным блогером Анной Михайловской выберут победителя 22 мая. Вместе с одним из родителей наш счастливчик проведет незабываемый день среди лучших аттракционов мира, сможет прокатиться на американских горках, увидеть грандиозные парады, шоу и фейерверки и попадет в настоящую сказку. Подробности на сайте www.multivik.ivi.ru.