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Создатели «Мира Дикого запада» ответили на обвинения в насилии над слонами
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Создатели «Мира Дикого запада» ответили на обвинения в насилии над слонами 

Газета.Ru 9 минут назад
Фото: Газета.Ru
Организация по защите прав животных PETA обвинила телеканал HBO в съемках с участием страдающих от жестокого обращения слонов, сообщает Deadline.
В новом эпизоде научно-фантастического вестерна «Мир Дикого запада» представители организации увидели слонов из питомника Have Trunk Will Travel — одной из последних компаний, предоставляющих этих животных для киносъемки.
Менеджер по кино и телевидению PETA Лорен Томассон отреагировала на это открытым письмом на имя Кейси Блойса, программного директора HBO. Она напомнила, что в последнее время активно закрываются цирки и туристические компании, эксплуатирующие слонов. «Учитывая богатство реалистичных и безобидных цифровых технологий, все дикие животные в сериалах HBO должны быть нарисованными», — написала Томассон, приложив к письму видео, демонстрирующее жестокое обращение со одним из снявшихся в «Мире Дикого запада» слонов.
В ответ на обращение PETA телеканал заявил, что все животные, задействованные в проектах компании, обеспечены необходимым уровнем защиты, безопасности и заботы, а на съемках сериалов всегда присутствует сертифицированный представитель гуманитарной организации AHA, следящий за соблюдением прав животных. " В AHA подтвердили, что со слонами обращались хорошо, сериал получил знак «Ни одно животное не пострадало», — пояснили в HBO.
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