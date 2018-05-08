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В Нижнем Новгороде откроется фотовыставка в честь военных медиков
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В Нижнем Новгороде откроется фотовыставка в честь военных медиков 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
В Нижнем Новгороде 9 мая откроется фотовыставка под названием «Светя другим — сгораю сам». Она будет посвящена труду медработников во время Великой Отечественной войны и в наше время.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие состоится в 13:00 на Театральной площади. На открытии будет присутствовать и.о. замгубернатора Сергей Шевченко.
Организаторы выставки представят фотографии, небольшие исторические и статистические данные. По их словам, в этом году особенностью проекта являются материалы, присланные нижегородцами. Горожане сами решили рассказать о своих родных и близких, спасавших жизни людей во время войны.
Фотовыставка будет работать до 20:00 11 мая.
Также в рамках мероприятия состоится концерт, посвященный Дню Победы. На площади развернется интерактивная зона «Полевой госпиталь» — воссоздание военной палатки-операционной времен войны с использованием медицинского реквизита.
Ранее ИА «В городе N» публиковало полную программу торжественных мероприятий, которые пройдут в Нижнем Новгороде 9 мая.
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