Ещё
В Подмосковье сотрудники МО МВД России «Павлово-Посадский» подвели итоги конкурса «Полицейский Дядя Стёпа»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Подмосковье сотрудники МО МВД России «Павлово-Посадский» подвели итоги конкурса «Полицейский Дядя Стёпа» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В МО МВД России «Павлово-Посадский» прошло подведение итогов Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа», участниками которого стали дети сотрудников полиции. Жюри, в состав которого вошли сотрудники МО МВД и члены Общественного совета, высоко оценили поделки, сделанные детьми в возрасте от 6 до 14 лет.
В этом году мероприятие посвящено 300-летию российской полиции. Используя различные материалы: гипс, пластилин, текстиль, глину, картон, дети изготовили тематические поделки, посвящённые сотрудникам правопорядка со времен Российской Империи и до наших дней.
Члены жюри оценивали работы по двум критериям: техника исполнения и оригинальность сюжета. По итогам голосования было выбрано две лучшие работы. Призовые места заняли Татьяна Сергеева и Екатерина Цой. Работы победителей проходят в следующий этап конкурса «Полицейский Дядя Стёпа» по Московской области.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В преддверии Дня Победы транспортные полицейские Челябинска приняли участие в Уроке мужества «Никто не забыт» В Брянске общественники и полицейские провели необычную благотворительную акцию В Ярославле прошел фестиваль-конкурс «Мы этой памяти верны» среди участников отрядов «Юный друг полиции»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение25
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу29
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу39
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение