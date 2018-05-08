В Подмосковье сотрудники МО МВД России «Павлово-Посадский» подвели итоги конкурса «Полицейский Дядя Стёпа»

В МО МВД России «Павлово-Посадский» прошло подведение итогов Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа», участниками которого стали дети сотрудников полиции. Жюри, в состав которого вошли сотрудники МО МВД и члены Общественного совета, высоко оценили поделки, сделанные детьми в возрасте от 6 до 14 лет.

В этом году мероприятие посвящено 300-летию российской полиции. Используя различные материалы: гипс, пластилин, текстиль, глину, картон, дети изготовили тематические поделки, посвящённые сотрудникам правопорядка со времен Российской Империи и до наших дней.