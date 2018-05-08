Воронежцев приглашают на «Парад колясок — 2018»

2 июня в парке «Алые Паруса» пройдет ежегодный «Парад колясок и детского автотранспорта».

В этом году лучшую, оригинально-украшенную детскую коляску будут выбирать в пяти номинациях:

«Техно — коляска» (в форме авто, корабля, летающего аппарата и др.), «Коляска — сказка» (сказочные, мультяшные коляски), «Кукольная коляска» (специальная номинация для девочек и мальчиков участников в возрасте до 12 лет, представивших на конкурс оригинально оформленную кукольную коляску с куклой), «Турбо» (Велосипеды, самокаты, скейты, ролики, беговелы и даже роликовые кроссовки)«Коляска оригинального жанра» (принцессы, кареты, животные и др.)

Заявки на участие принимаются до 1 июня. Подробности по ссылке.