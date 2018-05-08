Память через поколения: лучшие книги о войне для детей

Тема Великой Отечественной войны занимает особое место в советской литературе, ведь многие писатели тех лет лично принимали участие во многих боевых действиях. Одни служили на фронте корреспондентами, другие входили в число партизанских отрядов, а третьи мужественно сражались на передовой. Во многом благодаря наследию советских авторов сегодня мы можем продлить память о нелегком отрезке нашей истории в современных детях.

У каждого была своя война и свое видение произошедшего. Каждый писатель описывал чью-то судьбу, а местами даже свою собственную жизнь. Первые годы после войны память о ней была еще слишком жива, чтобы детям, заставшим блокады городов, голод и смерть близких, надо было напоминать о том, за что сражались советские солдаты. Но человек так устроен, что со временем забывает о том, что его не коснулось и о том, что сегодня ему трудно в полной мере осознать и понять. Современные подростки хоть и носят на груди георгиевские ленты в День Победы и читают со школьной сцены стихи о войне, в полной мере не понимают значения этого праздника. Праздника, который с каждым годом все меньше людей встречает «со слезами на глазах».

Но как рассказать ребенку о том, что такое война и почему надо всеми силами стремиться сохранить мир? Дать ему правильную книгу, книгу, которая сможет заставить прочувствовать описанную в ней историю и поможет взглянуть на Великий праздник Победы, добытой множеством смертей, абсолютно иным взглядом. Предлагаем вам список детских книг о войне, с которых можно начать ознакомление ребенка с историей тех лет.

«Сильные духом», Дмитрий Медведев Роман рассказывает о действиях партизанских отрядов в глубоком тылу врага во время Великой Отечественной войны. Партизаны Д. Н. Медведева действовали главным образом под городом Ровно, который гитлеровцы превратили в «столицу» оккупированной Украины.

«Повесть о настоящем человеке», Борис Полевой В конце марта 1942 года летчик-истребитель Алексей Мересьев был сбит и упал в районе Черного леса Демянского кольца. О необычайной биографии, характере, мужестве, силе духа этого советского офицера рассказывает книга Бориса Полевого…

«Василий Теркин», Александр Твардовский Поэма посвящена вымышленному герою — Василию Тёркину, солдату Великой Отечественной войны. Произведение «Василий Теркин» стало одним из вершин творчества поэта, в котором во всей полноте ожила народная душа.

«Шел по улице солдат», Сергей Баруздин Это детский рассказ о необыкновенном человеке, который тысячу раз сражался за Родину и побеждал. Он солдат, он герой. Он множество раз погибал, и не погиб. Это рассказ о дедах и прадедах, воевавших в годы Отечественной войны. Они все были настоящими героями.

«Иван и Зося», Владимир Богомолов 1944 год. Обессиленный мотострелковый батальон после месяца беспрерывных боев останавливается в небольшой деревеньке под Белостоком. Молодой боец, буквально со школьной скамьи ушедший на фронт, встречает там польскую девушку Зосю, которая на всегда останется в его памяти.

«Три девочки», Елена Верейская Пережить блокаду Ленинграда и встретиться лицом к лицу с недетскими трудностями выпало на долю трёх совсем юных девочек-школьниц. Это реалистичная история о настоящей дружбе, преданности, искренности и мужестве.

«Должна остаться живой», Людмила Никольская Декабрь 1941 года, город Ленинград. Это был страшный месяц блокады, действия повести разворачиваются именно в это время. Обычная девочка, переживая тяжёлый для всех период, преодолевает множество трудностей. Вопреки всему, книга получилась доброй и светлой.

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