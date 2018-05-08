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«Жилищник» района Савелки приглашает подростков на сезонную работу
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«Жилищник» района Савелки приглашает подростков на сезонную работу 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
В предстоящие летние каникулы для юных жителей Зеленограда будут организованы временные рабочие места в районных ГБУ «Жилищник». Соответствующие договоры управляющие компании округа заключили с ГКУ «Центр занятости молодёжи города Москвы» по поручению Московской городской межведомственной комиссии.
Целью данного соглашения является профилактика правонарушений среди несовершеннолетних горожан и обеспечение занятости подростков в летний период. В районе Савелки в «Жилищнике» на временных работах «подсобными рабочими» смогут трудиться десять ребят в возрасте от 14 до 18 лет.
Зарегистрироваться в качестве участника программы временной занятости можно будет в Зеленограде. Для этого нужно с 15 мая по 15 июня обратиться с паспортом в корпус 1818б, где по четвергам, с 11.00 до 16.00 будет вести выездной прием сотрудник ГКУ ЦЗМ.
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