«Жилищник» района Савелки приглашает подростков на сезонную работу

В предстоящие летние каникулы для юных жителей Зеленограда будут организованы временные рабочие места в районных ГБУ «Жилищник». Соответствующие договоры управляющие компании округа заключили с ГКУ «Центр занятости молодёжи города Москвы» по поручению Московской городской межведомственной комиссии.

Целью данного соглашения является профилактика правонарушений среди несовершеннолетних горожан и обеспечение занятости подростков в летний период. В районе Савелки в «Жилищнике» на временных работах «подсобными рабочими» смогут трудиться десять ребят в возрасте от 14 до 18 лет.

Зарегистрироваться в качестве участника программы временной занятости можно будет в Зеленограде. Для этого нужно с 15 мая по 15 июня обратиться с паспортом в корпус 1818б, где по четвергам, с 11.00 до 16.00 будет вести выездной прием сотрудник ГКУ ЦЗМ.