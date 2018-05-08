На стене одной из владикавказских школ нарисовали граффити-портрет полковника Ксанти

Граффити во всю стену с изображением Героя Советского Союза Хаджи-Умара Мамсурова появилось на стене школы № 26 во Владикавказе. Мамсуров также известен как полковник Ксанти, который стал прототипом главного героя романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» Роберта Джордана.

Изображение площадью около 70 квадратных метров создали активисты арт-пространства «Портал». Художники использовали фасадную краску, поэтому портрет будет ярким долгое время, сообщает региональное телевидение.

«Были портреты, где Хаджи-Умар веселый, где он постарше, где-то, наоборот, молодой. А вот этот портрет — как золотая середина. Выражение лица у него загадочное. Это отражает специфику его деятельности как разведчика», — пояснил журналистам активист арт-пространства «Портал» Давид Цагараев.

Хаджи-Умар Мамсуров служил советником военного руководства республиканской армии Испании под псевдонимом «полковник Ксанти». Документы о деятельности знаменитого разведчика не рассекречены до сих пор. Известно, что Мамсуров возглавлял разведывательно-диверсионную группу во время гражданской войны в Испании в 1930-х годах, а с 1941 года он воевал на фронтах Великой Отечественной войны.

Кроме того, известно, что Мамсуров стал прототипом героя романа лауреата Нобелевской премии Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Знаменитый писатель встречался с Мамсуровым в Мадриде, не зная, что тот был советским разведчиком. Хемингуэй знал его как «македонца Ксанти», который, будучи главным советником штаба, лично ходил по вражеским тылам во главе небольшой группы отобранных им храбрецов-испанцев, которые пускали под откос поезда и взрывали военные объекты. Генерал-полковник Мамсуров умер 5 апреля 1968 года, похоронен он в Москве на Новодевичьем кладбище.