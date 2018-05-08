Главу Орды в Пермском крае посадили за гибель ребенка

По сетке она забралась на футбольные ворота. Конструкция была неисправна и не закреплена на земле. Ворота опрокинулись, придавив девочку.

Ребенок был доставлен в реанимацию Кунгурской городской больницы, где и умер от тяжелых травм 23 августа того же года.

СУ СКР по Пермскому краю выяснил, что глава села Орда не обеспечил безопасное нахождение людей на детской спортплощадке. По статье о халатности суд приговорил чиновника к двум годам колонии-поселения.

После отсидки ему также запрещено на 2 года и 10 месяцев запрещено занимать должности в органах госвласти и МСУ.