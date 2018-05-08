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Главу Орды в Пермском крае посадили за гибель ребенка
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Главу Орды в Пермском крае посадили за гибель ребенка 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По сетке она забралась на футбольные ворота. Конструкция была неисправна и не закреплена на земле. Ворота опрокинулись, придавив девочку.
Ребенок был доставлен в реанимацию Кунгурской городской больницы, где и умер от тяжелых травм 23 августа того же года.
СУ СКР по Пермскому краю выяснил, что глава села Орда не обеспечил безопасное нахождение людей на детской спортплощадке. По статье о халатности суд приговорил чиновника к двум годам колонии-поселения.
После отсидки ему также запрещено на 2 года и 10 месяцев запрещено занимать должности в органах госвласти и МСУ.
Фото: «ФедералПресс»/Евгений Поторочин
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