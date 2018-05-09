Более 22 тыс. человек присоединились к «Бессмертному полку» в Одинцовском районе

В колоннах «Бессмертного полка в Одинцовском районе Подмосковья прошли свыше 22 тысяч человек, из них почти 18 тысяч — в Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

»Военно-патриотическая акция «Бессмертный полк» собрала в Одинцовском районе рекордное количество участников — более 22 тысяч человек по состоянию на 18:00 среды, 9 мая. Самым масштабным стало шествие по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Одинцове — более 17,7 тысячи участников», — отмечается в сообщении.

Как отметил глава муниципалитета Андрей Иванов , для Одинцова такой показатель стал абсолютным рекордом. К акции присоединились ветераны Великой Отечественной войны, школьники, студенты, представители общественных организаций, жители города, молодежь, семьи с детьми.

«Спасибо всем, кто шел сегодня в одной колонне с нашими предками — героями Великой Отечественной войны. Мы гордимся ими. С каждым годом ветеранов становится все меньше, но память о них будет жить вечно», — сказал Иванов.

Впервые колонна «Бессмертного полка» по улицам Одинцово прошла в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2015 года.

«Бессмертный полк» — общественная акция, проходящая в России и по всему миру в День Победы. Ее целью является сохранение памяти о героях войны. Впервые акция прошла в Томске в 2012 году, в 2013 году к инициативе присоединились жители уже 120 городов.