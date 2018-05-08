Перед Днем Победы чиновники устроили рейд против торговцев боевыми наградами

Накануне Дня Победы, 8 мая, Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации данные 21 сайта, торговавших орденами и медалями Великой Отечественной войны и другими госнаградами и знаками отличия.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что по требованию Роскомнадзора владельцы 12 ресурсов удалили информацию о продаже орденов, владельцам еще двух сайтов и провайдерам хостинга направлены уведомления о необходимости устранить нарушения. За отказ подчиниться требованиям надзорного ведомства заблокированы четыре ресурса.

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград РФ, РСФСР, СССР является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрена уголовная ответственность, напоминает Роскомнадзор. Представители ведомства не уточняют, была ли передана информация о сайтах, торгующих боевыми орденами, в следственные органы для возбуждения уголовных дел.

Отметим, легально в России продаются муляжи орденов и медалей, внешне не отличимые от настоящих наград. Штраф для самозванцев, надевших боевые ордена, согласно статье 17.11 КоАП составляет до 50 тысяч рублей. По данным «Российской газеты» за февраль, за полгода по всей России за незаконное ношение госнаград или военной формы было наказано 19 человек. Общая сумма штрафа составила 35,5 тысяч рублей.

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