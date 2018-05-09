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Ювелир из Мексики вернет орден родственникам участника ВОВ из Алтайского края
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Ювелир из Мексики вернет орден родственникам участника ВОВ из Алтайского края 

ТАСС 9 мая 2018
Фото: Экспресс-газета
ТАСС, 9 мая. Мексиканский ювелир Эдуардо Круз вернет племяннице участника Великой Отечественной войны Михаила Адодина из Алтайского края орден Красной Звезды, который он купил в ломбарде Астаны. Об этом в среду сообщается официальном сайте региона.
"Эдуардо Круз несколько лет ищет награды Второй мировой войны в ломбардах, на аукционах и рынках в Северной и Латинской Америке, в Восточной Европе, а затем возвращает ордена и медали кавалерам этих наград или их родственникам. Орден Красной Звезды он выкупил в ломбарде Астаны", — говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь ювелиру в поисках родственников солдата оказывали местные журналисты и активисты «Бессмертного полка». Они смогли найти племянницу Адодина, которая живет в Томске. Награда будет передана ей через МИД России, рассказывается на сайте региона.
Как сообщает управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Михаил Адодин родился в 1925 году в селе Трусово Курьинского района Алтайского края РСФСР. В армии — с января 1943 года. Михаил Адодин был награжден орденом Красной Звезды за бой при форсировании Днепра 30 сентября 1943 года, где он командовал отрядом автоматчиков. После войны ветеран жил в Ташкенте, детей у него не было.
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