Ювелир из Мексики вернет орден родственникам участника ВОВ из Алтайского края

ТАСС , 9 мая. Мексиканский ювелир Эдуардо Круз вернет племяннице участника Великой Отечественной войны Михаила Адодина из Алтайского края орден Красной Звезды, который он купил в ломбарде Астаны. Об этом в среду сообщается официальном сайте региона.

"Эдуардо Круз несколько лет ищет награды Второй мировой войны в ломбардах, на аукционах и рынках в Северной и Латинской Америке, в Восточной Европе, а затем возвращает ордена и медали кавалерам этих наград или их родственникам. Орден Красной Звезды он выкупил в ломбарде Астаны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь ювелиру в поисках родственников солдата оказывали местные журналисты и активисты «Бессмертного полка». Они смогли найти племянницу Адодина, которая живет в Томске. Награда будет передана ей через МИД России , рассказывается на сайте региона.

Как сообщает управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Михаил Адодин родился в 1925 году в селе Трусово Курьинского района Алтайского края РСФСР. В армии — с января 1943 года. Михаил Адодин был награжден орденом Красной Звезды за бой при форсировании Днепра 30 сентября 1943 года, где он командовал отрядом автоматчиков. После войны ветеран жил в Ташкенте, детей у него не было.