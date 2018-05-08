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Архангельские сталинисты решили юмором победить несправедливость и социальные проблемы
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Архангельские сталинисты решили юмором победить несправедливость и социальные проблемы 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Ударить по серым будням юмором решили архангельские сталинисты. Они объявили творческий конкурс на проведение «Сталинской мобилизации — 2018: с песнями, шутками, прибаутками». Организаторы ждут от северян песни, частушки, стихи, анекдоты и прочие формы народного творчества на социальные темы. О том, почему конкурс станет бесконечным, 29.ru рассказал Василий Поздеев.
— Мы постоянно будем принимать заявки, публиковать их «ВКонтакте» с нашими комментариями. С призами пока сложно, но мы обязательно что-нибудь придумаем. Наверное, простой человек не увлекается политикой, ему важен юмор. Есть масса ситуаций, когда напряженность можно снять шуткой. Понятно, что социальный строй это не изменит, но жить помогает, — рассказал один из организаторов конкурса Василий Поздеев.
Где увидели политику — туда и вонзайте своё острое перо. А мы оценим и прославим от «края и до края», говорят организаторы. Заявки можно прислать на почту (zzashita@atnet.ru) или в паблик.
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